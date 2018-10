Compromís y Cs presentarán una reforma estatutaria por la circunscripción única y el PSPV ve un "error" plantearla ahora

Publicado 08/10/2018 13:52:13 CET

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís y Ciudadanos (Cs) presentarán finalmente una iniciativa conjunta para reformar el Estatuto de Autonomía de manera que se incluya la circunscripción única, después de que Cs haya aceptado las modificaciones técnicas que ha planteado la coalición a su propuesta inicial de reforma registrada la semana pasada. Por su parte, el PSPV ha criticado el "postureo" a ocho meses de las elecciones y considera "un error plantearlo y subirse a carros que no tienen viabilidad".

La portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, anunció la pasada semana esta iniciativa, afirmando que su grupo daría luz verde a la reforma de la ley electoral pendiente en Les Corts que contempla, entre otras cuestiones, la rebaja del listón electoral del 5 al 3%, si esta reforma del Estatuto para conseguir la circunscripción única se aprobaba en el Congreso.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha explicado este lunes tras la Junta de Síndics que Cs ha aceptado incluir sus modificaciones en el texto y ahora presentarán conjuntamente esa iniciativa, que intentarán pueda llevarse al siguiente pleno --el de la semana que viene, 17 y 18, ya está ordenado--.

Así, ha pedido a Cs que "si están a favor de la ley electoral, voten a favor" del mismo modo que ellos votarán sí tanto a esa ley como a la reforma estatutaria. "Ellos ponen muchos condicionantes, si estás de acuerdo con algo debes votar a favor", ha incidido.

Por su parte, preguntado al respecto el portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha indicado que le "molesta especialmente el postureo, pero mucho" y ha agregado: "Al final cierro los ojos, es una chaladura pero estamos todos de acuerdo, la firmo también y supongo que la firmaré".

No obstante, ha advertido que una reforma de un Estatuto es "extraordinariamente serio" y ha recordado que la que actualmente se está tramitando en el Congreso lleva 50 aplazamientos. Así, considera que "es postureo porque por mucho que lo firmemos uno y todos no va a haber circunscripción única en 8 meses y me parece un error plantearlo y me parece un error subirse a carros que no tienen viabilidad".

"Me parece un error intentar justificar lo injustificable y es que se aparten de un cierto consenso que había por bajar la barrera electoral", ha indicado, aunque "al final como todos somos unos bienquedas se firma y no pasa nada, pero vamos, es engañar a la gente".

"HABRÁ QUE ESTUDIARLA"

Mata ha señalado que Cs tiene "una vía facilísima, que es firmar un papel que diga que reduce al 3% provincial el listón del 5%, eso sería voluntad política y cumplir su programa".

Además, ha agregado: "¿Que a todos nos gustaría que hubiera circunscripción única? Sí, pero además habrá que estudiarla, porque la igualdad entre desiguales a veces genera distorsiones y Castellón ha estado sobreprimada mucho tiempo y no creemos que de un plumazo, sin oír a Castellón, sin ir a las consecuencias sociológicas que pueda tener eso, se tomen decisiones absolutamente apresuradas".