Compromís denuncia que las Cercanías en la Comunitat han perdido 41,6 millones de viajeros entre 2011 y 2020

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha denunciado las "pérdidas constantes" de viajeros y la "bajada drástica" de usuarios que sufren las Cercanías en la Comunitat Valenciana, que "han perdido 41,6 millones de pasajeros entre los años 2011 y 2020".

Así, lamenta el senador en un comunicado, "de los 19,5 millones de usuarios en la red del núcleo de Cercanías de València se ha ido bajando progresivamente". "En 2012 se perdían 295.000 personas, pero a partir de esa fecha las comparativas respecto a 2011 son brutales, superando los 4 millones menos de personas usuarias cada año respecto a 2011, entre 2016 y 2018", ha afirmado Mulet, a raíz de datos proporcionados por el Gobierno.

El senador ha señalado que los datos de 2020, con el confinamiento, "obviamente revientan las estadísticas", pero ha criticado que, no obstante, "la dinámica de los 10 primeros meses de 2021 continúan con la tendencia" de descenso de viajeros. Así, de los 19,5 millones de viajeros del año 2011, entre enero y octubre de 2021 las personas usuarias han descendido hasta los 9,3 millones.

La misma dinámica se repite en el núcleo de Alicante-Murcia, afirma Mulet, que señala que "a pesar de tener muchos menos usuarios también ha perdido paulatinamente uso". Esta red, entre 2011 y 2019 acumulaba un total de cuatro millones menos de personas usuarias, y 2021 "finalizará con la mitad de personas usurarias de 2011".

Para el senador de Compromís, todos estos datos "demuestran una política clara de desmantelamiento de los ferrocarriles". Carles Mulet ha denunciado el "premeditado caos para expulsar a las personas usuarias que han tenido que buscarse la vida ante las cancelaciones, aplazamientos y retrasos". "Mientras han destinado el grueso del dinero público al AVE han ido desmantelando el ferrocarril tradicional", ha lamentado.

En este sentido, ha censurado que "no se ha invertido en maquinaria, en hacer las estaciones accesibles y no se han cubierto las plazas de maquinistas" y se ha mostrado "harto de promesas, de presupuestos y planes magníficos que no se cumplen". "Los datos son contundentes: obligan a las personas a abandonar las Cercanías, más gente a la carretera, más contaminación, gasto y riesgo".