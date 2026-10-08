Compromís y EU-Podem lamentan que Barcala rechace un minuto de silencio por Maricarmen en el pleno de Alicante

El portavoz de Compromís, Rafa Mas (d), durante su intervención en el pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de Compromís y EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas y Manolo Copé, respectivamente, han lamentado que el alcalde Luis Barcala (PP) no haya accedido a su petición de que al inicio del pleno de este jueves se guardara un minuto de silencio en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida este miércoles y cuyo desahucio provocó el estallido de las protestas por la vivienda en distintas ciudades españolas.

Copé ha dicho que era un gesto de "respeto", "humanidad" y "reconocimiento", según ha manifestado durante su intervención en la sesión extraordinaria sobre el caso de las viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus en la que el vicealcalde Manuel Villar ha comparecido tras pedirlo PSPV, Compromís y EU-Podem.

En un comunicado tras el pleno, el portavoz de EU-Podem se ha referido a que lo ocurrido en el consistorio alicantino contrasta con la imagen que se ha producido en Les Corts Valencianes, que sí han guardado un minuto de silencio tras una propuesta del PSPV que ha contado con el apoyo de todos los grupos con representación en la cámara, aunque los diputados de Vox se han ausentado del hemiciclo durante el homenaje y han accedido al finalizar para la sesión de control al 'president' Juanfran Pérez Llorca.

En el Ayuntamiento, después de asegurar Mas (Compromís) sobre el Residencial Les Naus que quienes acceden a una VPP sin necesitarla y que quienes lo permiten son "buitres", la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha espetado durante su intervención posterior que "buitres también es utilizar la muerte de una anciana".

PP: "INSTRUMENTALIZACIÓN POLÍTICA"

En la misma línea, la portavoz del PP en el consistorio, Mari Carmen de España, ha acusado a los grupos de izquierdas de hacer una "instrumentalización política" con "la anciana Maricarmen, que lamentablemente ha fallecido fuera de la casa donde vivía, por culpa de su normativa".

"Y claro que lo sentimos, lo lamentamos profundamente, como todo el mundo. ¿Cómo no vamos a empatizar con una persona y con tantas otras que se han encontrado en una situación similar? Como también el caso de Olga, una mujer con dos hijas y desahuciada en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), una ciudad gobernada por Partido Socialista, y que este pasado 7 de septiembre se suicidó, casi cinco meses después de dejar su casa. Entonces no hubo acampadas, no hubo minutos de silencio, ni en la Puerta del Sol, ni en Barcelona, ni en ningún sitio, ni adelanto electoral tampoco", ha sentenciado De España.