Compromís, EU y Podemos se conjuran en Elche como "alianza contra el fascismo" de PP y Vox en el Ayuntamiento

Compromís, Esquerra Unida y Podemos defienden en Elx el feminismo para una sociedad justa y libre - COMPROMÍS ELX

ALICANTE 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Compromís per Elx, EU Elx y Podem Elx han organizado en esta localidad alicantina el acto 'Feminismo, antídoto contra el fascismo' con el que han cargado contra el equipo de gobierno de PP y Vox y liderado por el 'popular' Pablo Ruz, al que han acusado de llevar un rumbo "antifeminista y antidemocrático", y frente a ello se han conjurado como una "alianza contra el fascismo".

La convocatoria, celebrada en el centro cívico Bailongo, ha contado con las divulgadoras sobre feminismo y derechos democráticos Sarah Santaolalla y Míriam Jiménez Lastra, según recogen las formaciones en un comunicado. La bienvenida ha corrido a cargo de representantes orgánicos de las tres organizaciones políticas locales, Míriam Hurtado de Més Elx, Héctor García de EU Elx e Iván Vaz de Podemos Elx.

Más de 300 personas se han dado cita en un evento en el que se han abordado cuestiones como las noticias falsas respecto al feminismo o las personas migrantes, así como la situación de las mujeres que viven conflictos bélicos, la sexualidad, la limitación del acceso de los menores a las redes sociales y los "recortes" en políticas de igualdad y prevención de la violencia machista, entre otras.

También se ha tratado el hecho de el PP y Vox hayan "vuelto a situar en el mapa de la vergüenza" a la localidad tras aprobar una moción para pedir la derogación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres. Algo que, según estas formaciones, "ha sacudido a la sociedad ilicitana y ha avergonzado a medio país".

"Que un municipio como Elx se sitúe líder de los retrocesos en derechos para las mujeres, que fue la primera gran ciudad que logró un pacto con Vox o también famoso por atacar las políticas contra el cambio climático con el destrozo de carriles bici, son hechos que avergüenzan a la sociedad progresista ilicitana y que la izquierda cambiará a partir de 2027", han argumentado Compromís, EU y Podemos.

Por su parte, la portavoz de este grupo municipal, Esther Díez, ha señalado que este primer acto conjunto ha contado con unas invitadas "de lujo" para "reivindicar las políticas feministas, combatir las noticias falsas que buscan utilizar a las mujeres como chivo expiatorio de los daños de la sociedad y la desinformación al respecto y el papel transformador que tiene el feminismo para mejorar la vida de todas y de todos y acabar con las desigualdades de la sociedad".

En este sentido, la politóloga Míriam Jiménez Lastra ha puesto en valor que los partidos de la izquierda se hayan unido en Elche en este acto. "Debemos celebrarlo, los derechos están en riesgo, podemos retroceder en cualquier momento y el feminismo es una responsabilidad compartida de toda la sociedad, por eso debemos ir juntas para luchar por un futuro feminista", ha advertido.

Mientras, la tertuliana Sarah Santaolalla ha calificado de "muy buena noticia" acudir a un acto organizado por la izquierda "transformadora" y ha considerado que Elche "puede enseñar al resto de España el camino para ponerse las pilas tras los últimos resultados electorales muy duros".

"Las políticas de izquierdas y progresistas son urgentes y necesarias en un momento de negacionismo como pasa en Elche, donde el Ayuntamiento está hablando de negar el derecho al aborto a las mujeres, en el que las políticas del odio están en auge, las herramientas negacionistas se reinventan y provocan una situación de conflicto e incertidumbre", ha reivindicado.

A su juicio, "la gente necesita políticas de izquierda y, sobre todo, que en 2027 no le bajen el salario mínimo interprofesional, no les echen de sus casas o que se siga haciendo una batalla eterna de pobres".