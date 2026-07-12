Compromís exige 20 millones para la EMT y el fin de las lanzaderas a cruceristas para frenar su "declive"

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VALÈNCIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València presentará el próximo martes, en la comisión municipal de Patrimonio, Recursos Humanos, Técnicos y Seguridad, una moción para revertir el "deterioro" de la EMT durante los tres años de gobierno de PP y Vox. Su plan consiste en una aportación extraordinaria de 20 millones de euros para contratar de forma urgente a conductores y conductoras, la creación de nuevos carriles bus segregados, la reversión de los recorridos de líneas desviados hacia el centro y la presentación, en un plazo de tres meses, de un plan de reducción del tráfico motorizado.

Además, pide suspender las lanzaderas extraordinarias para cruceristas y turistas y destinar esos autobuses a reforzar todas las líneas. "Mientras la EMT se hunde, PP y Vox pagan lanzaderas exprés para los cruceristas y a los vecinos les dicen que se busquen la vida", denuncia el concejal Giuseppe Grezzi en un comunicado.

La coalición valencianista justifica las necesidades de inversión con los datos de gestión de la EMT: "Cuando hablamos de la aportación extraordinaria de 20 millones, lo hacemos porque los propios datos oficiales sobre la gestión de la EMT certifican que, mientras la inversión ha aumentado solo un 6%, los viajeros han crecido un 24%".

Según apunta, ese desajuste está "en la base del mal funcionamiento del servicio, porque la inversión no se corresponde con las necesidades de la empresa", con unas consecuencias que resume en "plantilla insuficiente, autobuses insuficientes que hacen que bajen notablemente la frecuencia, la velocidad y la regularidad de todas las líneas".

Denuncia que "el contraste que más irrita a la ciudadanía es el trato dispensado durante el cierre de Metrovalencia entre Aiora, Albors y Marítim, que se prolongó 47 días laborables -56 contando los sábados-". "Mientras no se reforzaba la oferta de la EMT para los vecinos afectados, el Ayuntamiento publicitaba un 'servicio especial para cruceristas' para facilitarles el acceso a los principales puntos turísticos de la ciudad --reprocha--. A los vecinos, en cambio, se les recomendó consultar horarios y enlaces alternativos y buscarse por su cuenta un transporte que nunca se reforzó".

El concejal de Compromís, responsable de Movilidad Sostenible durante la anterior etapa de gobierno en València, señala que "el fondo del asunto es una cuestión de prioridades: gastar dinero público para atender intereses privados mientras el servicio de la EMT empeora día tras día".

"REGRESIÓN GENERAL DEL SERVICIO"

En la moción se denuncia "una regresión general del servicio: autobuses llenos desde las primeras paradas, alrededor de 300 expediciones canceladas cada mes, una velocidad comercial que ha caído por debajo de los 12 km/h, esperas más largas, subidas de precios y el fin de la gratuidad para los menores de 30 años".

Además, se recuerda que "la EMT pasó de ser el servicio municipal mejor valorado, con un 7,2, a un 6,6 bajo el gobierno de la alcaldesa Mª José Catalá" y que "la respuesta del ejecutivo local fue eliminar del barómetro municipal la pregunta sobre la valoración de la empresa". "A la crítica ciudadana se suma la de la plantilla, que lleva tiempo alertando de la falta de conductores y mecánicos, de la ocupación de los carriles bus y de la falta de mantenimiento de las infraestructuras".

En el plano económico, Compromís describe una situación "muy delicada: una deuda cercana a los 50 millones de euros que crece 1,6 millones cada mes por el conflicto con la ATMV (Generalitat) sobre el reparto de los títulos conjuntos, las pérdidas por la falta de aprobación de la zona de bajas emisiones -que podrían superar los 20 millones solo en 2025- y el riesgo asociado al proyecto europeo Ciudades Conectadas, que puede costar hasta 24 millones entre la inversión y las penalizaciones por no ejecutarlo". "Sumadas, estas partidas dibujan una exposición que podría alcanzar los cien millones, en una empresa que depende hasta en un 70% de las aportaciones públicas", advierte.

Por todo ello, exige que la EMT "vuelva a ser el servicio mejor valorado por la ciudadanía". "Un transporte público fiable es la clave de bóveda de una movilidad menos dependiente del coche privado, justo lo contrario de lo que ofrece hoy una ciudad atrapada en el atasco", insiste, tras señalar un "dato incómodo para el gobierno municipal: València encabeza desde 2025 el índice de ciudades más congestionadas de España, por delante de Barcelona y Madrid".