Compromís exige la comparecencia "urgente" de Mazón en el Senado tras la carta de Vilaplana

Archivo - El senador de Compromís Enric Morera en imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

Morera apoya que Sánchez dé explicaciones sobre la actuación del Gobierno el 29O: "Solo con transparencia se honra a las víctimas"

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador de Compromís, Enric Morera, ha registrado en el Senado una solicitud para que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, comparezca "con urgencia" ante la Comisión de Investigación de la Dana, tras la carta abierta a los medios de comunicación difundida el pasado viernes por Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el jefe del Consell ese 29 de octubre.

Morera ha señalado en un comunicado que "desde el primer momento" advirtió que lo ocurrido el día de la dana que arrasó la provincia de Valencia y dejó 228 víctimas mortales "podía calificarse de homicidio imprudente y que la gestión del Gobierno valenciano no podía quedar impune".

Ahora, con esa carta abierta de Vilaplana, considera que "queda acreditado que Mazón estaba plenamente localizable e informado durante las horas más críticas de la emergencia" y "no ejerció sus responsabilidades como director de la emergencia".

"Mazón no estaba desaparecido, estaba informado y localizable. Lo que ocurre es que prefirió no actuar. Es un hecho gravísimo que exige responsabilidades políticas inmediatas", ha señalado Morera.

El senador de Compromís ha denunciado que "la Comisión de Investigación del Senado ha estado manipulada por el PP para crear un relato falso de los hechos" mientras que en el Congreso "a pesar de la mayoría progresista, aún no se ha activado una comisión de investigación propia".

Morera ha subrayado que el PP también ha citado en el Senado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Si el PP quiere que Sánchez comparezca, yo digo que debe hacerlo. Esconderse como hizo Mazón en El Ventorro no es lo que se espera de un presidente del Gobierno. Si su ejecutivo actuó correctamente durante la emergencia y en los días posteriores, no debería servir como escudo para Mazón", ha expuesto.

Para Morera, la exigencia es "clara": "Tanto Mazón como Sánchez deben dar la cara. El primero porque falló en su responsabilidad directa. El segundo porque España también tiene el deber de explicar su actuación institucional, como se ha realizado ante los recientes incendios. Solo con transparencia y valentía se honra a las víctimas y se garantiza que nunca más se repita una tragedia semejante".

El senador de Compromís ha afirmado que la ciudadanía "no necesita propaganda ni silencios, sino verdad y responsabilidades políticas" por lo que ha recalcado que seguirá "insistiendo hasta que comparezcan quienes tuvieron el mando de la gestión de la catástrofe".