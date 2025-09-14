Compromís exige la dimisión de Mazón en Tesalia, una zona griega afectada hace dos años por inundaciones - COMPROMÍS

Denuncia "la falta de responsabilidades políticas": "Fue una actuación totalmente negligente"

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València Lucía Beamud participó la tarde de este sábado en el acto internacional 'Tesalia: Dos años desde las inundaciones. Balance y perspectivas' que tuvo lugar en la Pinacoteca Municipal de Larisa (Tesalia, Grecia). Su intervención acabó con el grito 'Mazón paretishu' --Mazón dimisión-- para denunciar "la falta de responsabilidades políticas": "Fue una actuación política totalmente negligente".

El acto contó con la participación de Thanos Giannakakis (WWF), Petros Kokkalis y Elina Makri, junto con representantes ecologistas y sociales de Tesalia, que analizaron los retos de reconstrucción y adaptación climática.

En un comunicado, la formación política ha manifestado que, "al igual que en Valencia, en Tesalia ningún dirigente político asumió responsabilidades por el desastre, que dejó 44.000 personas afectadas y 17 personas muerta-, pero en las siguientes elecciones la ciudadanía los sacó del gobierno de la región".

Ante un auditorio compuesto por expertos ambientales, representantes institucionales y movimientos sociales, Beamud compartió la experiencia valenciana tras la dana del 29 de octubre de 2024: "Sin instituciones eficientes y una gestión diligente, la ciudadanía queda desamparada en momentos críticos".

"La gestión política en València fue deficiente y tardía, y debilitó todavía más la capacidad de respuesta de los servicios públicos", denunció, al tiempo que agregó que, "a pesar del esfuerzo y la profesionalidad de agentes y funcionarios, el Ayuntamiento de València y la Generalitat reaccionaron demasiado tarde, lo que dejó a decenas de familias completamente desamparadas las primeras horas".

Como vecina de La Torre, una de las pedanías más afectadas por la barrancada, la edil aportó en Tesalia su testimonio personal y comunitario. "El gobierno falló en lo esencial: prevenir y avisar a la ciudadanía. No se activó la megafonía, los recursos municipales tardaron más de 38 horas en desplegarse y no se actuó con la rapidez que la emergencia exigía", criticó.

Además, señaló que la comisión municipal creada para analizar la gestión de la dana "no dio respuestas claras sobre por qué se ignoraron protocolos básicos de seguridad y alerta". A su juicio, la alcaldesa de València, María José Catalá, y el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "han preferido taparse mutuamente en lugar de asumir responsabilidades".

Beamud destacó la "relevancia" de este diálogo internacional: "Estos encuentros son fundamentales para compartir experiencias, pero también para tejer una red mediterránea de ciudades comprometidas con la seguridad, la prevención y la resiliencia frente a la crisis climática".

"La tragedia de 2024 debe servir de aprendizaje colectivo. Si no reforzamos los servicios públicos y la cooperación entre territorios, las ciudades mediterráneas estaremos siempre un paso atrás frente al cambio climático. València no se puede permitir repetir errores que han costado vidas humanas", concluyó.