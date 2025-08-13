Compromís exige al Gobierno que revierta el "recorte" en la vigilancia y el seguimiento científico de las Columbretes

CASTELLÓ 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Compromís critica la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de "reducir drásticamente" el presupuesto destinado a la vigilancia y seguimiento científico de la reserva marina de las Islas Columbretes, lo que advierte que supondrá una disminución de la plantilla operativa a partir del 15 de agosto y dejará el paraje sin vigilancia durante la mitad del mes.

Según denuncia la coalición valencianista, este "recorte" implica que solo quedarán dos trabajadores operativos y únicamente quince días al mes. A su juicio, esto compromete gravemente la conservación de un espacio natural protegido de primer orden y "abre la puerta al aumento de actividades ilegales, debilita la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales e interrumpe proyectos científicos de largo recorrido".

"Desde Compromís no vamos a consentir los recortes en la protección de las Islas Columbretes que el Ministerio de Agricultura ha llevado a cabo esta semana. No solo porque es importante para Castelló, sino para todo el territorio valenciano", manifiesta la diputada de Compromís en el Congreso Águeda Micó en un comunicado.

En una batería de preguntas registradas en la Cámara Baja, la coalición pregunta al Ministerio qué medidas va a adoptar para revertir estos recortes y qué plan específico de conservación tiene previsto para garantizar que las Columbretes continúen teniendo "como mínimo" la misma protección que hasta ahora. "No permitiremos que se recorte en los derechos ecológicos y en los parajes naturales valencianos", avisa.

Como portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, Ignasi Garcia recuerda que este paraje "tiene un altísimo valor no solo para la ciudad de Castelló, sino también para todo nuestro país", y advierte que "los recortes que plantea hacer el Gobierno de España son totalmente inadmisibles y no se deben aceptar".

En definitiva, para la coalición es imprescindible mantener los mismos recursos para poder cuidar adecuadamente la biodiversidad y todo lo que ofrece el parque natural de las Columbretes, ya que "sus aguas, islotes y fondos marinos albergan especies únicas y amenazadas". Su mantenimiento depende de un equipo especializado financiado por el Ministerio a través de la empresa pública Tragsa.

"Recortar recursos en un espacio tan valioso es una decisión política injustificable, que deja en situación de vulnerabilidad uno de los tesoros naturales más importantes de nuestro territorio", lamenta Compromís, y exige al Gobierno que garantice una cobertura de vigilancia y seguimiento científico todos los días del año.