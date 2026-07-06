Compromís exige a Llorca desviar a emergencias el presupuesto de festejos taurinos: "Menos toreros y más bomberos"

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante una sesión plenaria en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Compromís presentará una enmienda a la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2026 para exigir al gobierno que preside Juanfran Pérez Llorca (PP) que destine a emergencias todo el dinero proyectado para festejos taurinos en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de reforzar la extinción de incendios forestales como el que actualmente afecta a Soneja (Castellón).

"Menos toreros y más bomberos", ha resumido el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en declaraciones a los medios. El incendio de Soneja, declarado este pasado domingo, afecta a más de 150 hectáreas y mantiene desalojados a vecinos de localidades como Azuébar, con un dispositivo de extinción compuesto por más de 300 efectivos y sin que por el momento se haya perimetrado el fuego.

Baldoví ha denunciado que el "gobierno negacionista" del PPCV, con el apoyo de Vox, "destina dinero de emergencias a temas taurinos", por lo que ha exigido reinvertir ese presupuesto en emergencias. Además, ha señalado que algunas de las medidas que adoptó el Consell fueron disolver la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), "reducir el presupuesto para bomberos" e incrementar los fondos para actos taurinos, con 300.000 euros de la Conselleria de Emergencias para la Fundación Toro de Lidia.

Por contra, ha exigido que todo ese dinero presupuestado para festejos taurinos vaya para combatir emergencias, al considerar que es algo prioritario y lo otro son "cosas absolutamente superfluas y que no interesan, como vemos, a la inmensa mayoría de los valencianos y valencianas".

Otra de las enmiendas que Compromís registrará a la ley de acompañamiento es destinar ayudas para que las personas en situación de especial vulnerabilidad puedan acondicionar sus casas para hacer frente a olas de calor como la que ha comenzado este lunes.

Al respecto, Baldoví ha advertido que este martes habrá alerta roja, que "significa riesgo extremo para la vida humana", tras un inicio de verano en el que "han muerto más de mil personas en el estado español entre el mes de junio y lo que llevamos de julio".

"Y este Consell no está haciendo absolutamente nada. Entras en la web y no te dice absolutamente nada, ninguna medida. Solo tiene habilitados siete espacios climáticos para todo el País Valenciano", ha denunciado, y ha reprochado la falta de información, de coordinación y de medidas.

GRASA POLÍTICA

Por otro lado, Compromís presentará una enmienda a la ley de acompañamiento para limitar a un máximo de 120 el número de altos cargos del Consell, con el objetivo de "poner frente al espejo al gobierno más caro de la historia".

Baldoví ha recordado que el 'expresident' Carlos Mazón y el síndic de Vox, José Mª Llanos, se posicionaron en contra de la "grasa política", cuando ha señalado que el actual Consell de Llorca es "el más caro de la historia". "Parece que la grasa política ha desbordado el cinturón de este Consell", ha ilustrado.