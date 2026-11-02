Compromís exige retirar el retrato de Julio de España en Les Corts tras su condena por agresión sexual a una paciente

Archivo - Julio de España (c) a su llegada al juicio en la Audiencia de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha pedido formalmente este lunes retirar el retrato del expresidente de Les Corts Valencianes Julio de España (PP), después de que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante lo haya condenado a un año y medio de prisión por agredir sexualmente a una paciente durante una exploración en su trabajo como médico especialista en aparato digestivo.

En un escrito dirigido a la presidencia del parlamento autonómico, el portavoz de la coalición valencianista, Joan Baldoví, ha indicado que su grupo considera que esta condena supone un motivo para retirar del Palau dels Borja el retrato de De España, que ocupó el cargo de segunda autoridad de la Comunitat Valenciana entre 2003 y 2007.

La sentencia que condena al expresidente de Les Corts se puede recurrir en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Además de la pena de año y medio de prisión, el tribunal le impone también dos años de libertad vigilada y cuatro años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad, profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad.

Igualmente, tendrá que indemnizar a la víctima a la que agredió sexualmente con 12.000 euros por los daños y perjuicios sufridos y le prohíbe acercarse o comunicarse con ella por cualquier medio durante tres años.

Por otro lado, la Audiencia lo ha absuelto de otro delito de agresión sexual respecto de una segunda mujer, así como de dos ilícitos de trato degradante, al considerar que la comisión de dichas infracciones penales no ha quedado debidamente acreditada durante el juicio, celebrado entre los meses de mayo y junio de este año.