Compromís-Front Valencià defiende en Alicante: "Somos la opción de casa, la opción de proximidad"

Acto de Compromís-Fornt Valencià en Alicante - COMPROMÍS-FRONT VALENCIÀ

ALICANTE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Compromís-Front Valencià por Alicante ha hecho parada informativa este sábado en el barrio de San Gabriel para recordar "las deudas" que el Estado tiene con el sur de la ciudad y para defender que esta es "la opción de casa, la opción de proximidad".

El número dos de la candidatura unitaria de izquierdas por Alicante, Natxo Bellido, junto a personas voluntarias y concejales, ha mantenido charlas con el vecindario del barrio para proponer "alternativas a la perenne carencia de inversión en infraestructuras estatales" así como para exponer las soluciones que plantea la coalición para "reconducir relaciones problemáticas entre el Estado y la ciudad", según ha informado la candidatura en un comunicado.

"Hoy estamos aquí, en San Gabriel porque en nuestra agenda sí que está la agenda del tren; sí que está la conexión de la variante de Torrellano; sí que está liberar las vías de Renfe de la fachada marítima de la ciudad; sí que está el Parque Central; sí que está pacificar la relación de la ciudad con el Puerto y que el Puerto aporte y no genere problemas a estos barrios", ha expuesto Bellido.

En esta línea, ha insistido en que los barrios del sur de Alicante "están en la agenda de Compromís-Front Valencià, a diferencia de los otros partidos, a los que lo único que les preocupa es lo que pasa en Madrid". "Porque nosotros no solo somos la fuerza unitaria de la izquierda valenciana, también somos la opción de casa, de proximidad", ha mantenido.