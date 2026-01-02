Compromís, tras los mensajes de Feijóo a Mazón el 29O: "Se preocupa más por el relato que por el rescate"

Archivo - El diputado Alberto Ibáñez, en imagen de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "preocuparse más por el relato que por el rescate en plena emergencia". "Hemos conocido como Feijóo estaba más preocupado por el relato que por el rescate de los valencianos que se ahogaban mientras Mazón continuaba en El Ventorro", ha enfatizado.

En estos términos se ha manifestado Ibáñez, después de que Feijóo haya remitido este viernes al juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes que envió el 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En esos 'whatsapps' se interesa por el número de muertos y desaparecidos, pregunta a Mazón si el Gobierno le ha llamado y confía en que les esté prestando ayuda. Además, le recomienda en un par de ocasiones liderar la comunicación porque es "la clave", según consta en el acta notarial a la que ha tenido acceso Europa Press.

El diputado valenciano ha señalado que esta es "la estrategia del PP: manipular y mentir sólo para ganar el relato". "Las víctimas no les importa", ha proclamado y ha insistido en que el 'popular' se "preocupa más por la comunicación partidista que por la gestión de la emergencia".

Además, Ibáñez ha remarcado a Feijóo que, "siguiendo sus propios planteamientos, tendría que dimitir por mentir". "El señor Feijóo nos dijo que había sido informado en todo momento y sabemos que no es verdad", ha subrayado Ibáñez.

El diputado de Compromís también ha indicado que "a las 21.45 horas Mazón ya sabia que había muertos cuando el presidente del PP le pregunta". "Mazón mintió en sede parlamentaria y tendrá consecuencias, igual que toda la cúpula del Partido Popular", ha advertido.