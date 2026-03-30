Compromís no presenta candidato a ocupar la vacante en el consejo de À Punt y acusa a PP y Vox de "imponer" su propuesta

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VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha decidido finalmente no presentar candidatura para ocupar la vacante que dejó Vicente Ordaz en el Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) hace unos meses al ser nombrado secretario autonómico de Comunicación y ha acusado al PP y Vox de querer "imponer su candidato".

"No estamos dispuestos a presentar a una personalidad de prestigio e independiente, dado que no tiene ninguna posibilidad de salir electa", han transmitido fuentes de la coalición a Europa Press, al tiempo que han criticado el "anuncio de candidato firme de Vox y PP el pasado viernes".

Presidencia de Les Corts fijó de plazo hasta este lunes 30 de marzo para que los grupos parlamentarios presentaran candidaturas a ocupar la vacante en el Consejo de la CACVSA. Cada grupo podía proponer una persona como candidata que tendrá que reunir "relevantes méritos profesionales relacionados con la gestión y administración del sector público y/o con el sector audiovisual y los medios de comunicación".

La pasada semana, Compromís avanzó que presentaría candidatura pero, días después, trascendió que el PP y Vox habían optado por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Laboral de la Generalitat Román Ceballos como candidato para cubrir la vacante de Ordaz, según reveló À Punt el viernes en su informativo matinal y pudo confirmar Europa Press. Los 'populares' han registrado oficialmente este lunes a mediodía en Les Corts la propuesta de Ceballos.

A raíz de esta situación, la coalición ha decidido finalmente no presentar ninguna candidatura "porque la derecha y la extrema derecha han demostrado que su única intención es imponer su candidato". Para la formación valencianista, estos hechos "demuestran que la única posibilidad de devolver la pluralidad, la imparcialidad, la libertad, la calidad y la democracia a À Punt es con un gobierno de izquierdas liderado por Compromís".

Desde el PSPV ya deslizaron la pasada semana que no sabían "aún" si presentarían candidatura, pero reconocieron que "cualquier candidato que venga desde una fuerza de izquierdas, o en este caso desde la oposición, no tiene ningún tipo de posibilidad de salir" por la mayoría que suman el PP y Vox. Fuentes socialistas han confirmado este lunes a Europa Press que tampoco han presentado candidatura.