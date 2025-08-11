Compromís pide priorizar las acciones contra las altas temperaturas en los barrios de València que sufren más el calor

Archivo - La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en una imagen de archivo. - COMPROMÍS - Archivo

VALÈNCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha pedido al gobierno municipal impulsar de manera "urgente" un plan de renaturalización y adaptación climática que dé prioridad a los barrios que registran las temperaturas más elevadas, con el objetivo de "conseguir una ciudad más equilibrada y habitable frente a las olas de calor cada vez más frecuentes".

En un comunicado, la formación política ha señalado que, según datos del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y estudios recientes como el de la Universitat Politècnica de València (UPV), "las diferencias térmicas pueden llegar a ser de hasta cinco grados, y vincula las olas de calor a un aumento de la mortalidad en personas mayores y vulnerables".

Compromís ha detallado que entre los puntos más calientes de la ciudad se encuentran el polígono de Vara de Quart y barrios como Benicalap, el Calvari, Torrefiel, Orriols, Russafa, Malilla o Nou Moles. Además, "son recurrentes las noches tropicales persistentes, sin descenso térmico suficiente para el descanso, mientras que zonas como el entorno de la Alameda, con más arbolado y sombra, registran condiciones mucho más soportables", ha apuntado.

"Hemos comprobado cómo el gobierno municipal no planta árboles, cada vez tiene más alcorques vacíos y ha utilizado la Capital Verde Europea como una operación de marketing completamente vacía de contenido y acciones", ha lamentado Robles.

PROPUESTA DE FUTURO

En este sentido, Compromís ha resaltado que hace unas semanas presentó el 'Plan Refresca València', "una propuesta integral para reducir la temperatura urbana y proteger la salud de la ciudadanía".

Este plan contempla, entre otras acciones, plantar árboles de "gran" porte y sombra en ejes viarios y plazas "especialmente castigadas" por el calor, como la Avenida del Cid, la Avenida de Gaspar Aguilar o la Plaza de la Fonteta. También propone instalar cubiertas y pérgolas verdes en espacios públicos, mercados y entornos escolares, con vegetación autóctona y sistemas de riego eficiente.

Entre las medidas destaca también abrir patios escolares y equipamientos municipales --como bibliotecas y centros cívicos-- como refugios climáticos con horarios ampliados durante las olas de calor, incrementar las fuentes de agua potable y puntos de refresco en parques, zonas comerciales y ejes de "gran afluencia", especialmente en zonas con menos sombra.

Asimismo, se busca sustituir pavimentos y superficies por materiales que reduzcan la acumulación de calor y permitan la filtración de agua, lo que reduce el efecto isla de calor y favorece la biodiversidad urbana.

"La renaturalización no es solo plantar árboles, es rediseñar el espacio público para hacerlo habitable todo el año, lo que implica sombra, agua, materiales que no quemen y espacios donde refugiarse en días críticos", ha afirmado Robles, quien ha agregado que "lo que se busca es una estrategia real e inmediata para salvar vidas y mejorar la calidad de vida".

Para Compromís, "si el ayuntamiento no actúa ahora, lo que tendremos es una ciudad con barrios de primera y barrios de segunda también en materia climática". Unido a esto, ha defendido que "se trata de una cuestión de justicia y de igualdad de oportunidades frente a la emergencia climática": "Hay que poner la salud de las personas por delante de cualquier otra consideración".

"DESIGUALDAD AMBIENTAL"

La portavoz ha indicado que estas diferencias "no son solo un dato climático, sino un problema de desigualdad ambiental y de salud pública que afecta especialmente a personas mayores, niños y colectivos vulnerables". También ha señalado que el gobierno municipal "debe asumir que la lucha contra las altas temperaturas debe priorizar los barrios con peores condiciones climáticas".

Asimismo, ha subrayado que "hay que actuar con criterios claros, invertir más y antes en los barrios más afectados, donde el asfalto, la falta de zonas verdes y la densidad urbana multiplican el efecto isla de calor".