Compromís pide suspender el trabajo no esencial en València en alerta roja: "No se pueden repetir errores"

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís propone suspender el trabajo no esencial en València durante la alerta roja por fuertes lluvias: "No se pueden repetir los errores del pasado".

En estos términos se ha manifestado la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, quien ha señalado que trasladará esta propuesta al responsable del Cecopal y a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá.

Para Robles, "la dana dejó un aprendizaje fundamental: las alertas rojas hay que tomárselas en serio". "No podemos permitir que alguien arriesgue su vida repartiendo paquetes de Amazon o llevando una pizza a alguien. Todo el trabajo no esencial debe suspenderse, como se hace con la actividad docente", ha defendido.

"Por coherencia también pedimos la suspensión del pleno municipal y de todas las actividades no esenciales de la ciudad. Es el momento de centrar todos los esfuerzos en la prevención y en avisar a la población, cuya falta fue la principal responsable de la tragedia de hace casi un año. María José Catalá debe situar la seguridad como prioridad máxima en estos momentos", ha manifestado.