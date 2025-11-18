Compromís plantea trasladar la EASDA a Harineras "por el riesgo de ruina técnica para alumnado y profesorado"

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha propuesto trasladar la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASDA) a las antiguas Harineras en Benalúa "por el riesgo de ruina técnica para alumnado y profesorado" del actual centro.

Así lo ha señalado la coalición en un comunicado, en el que ha apuntado que "CCOO solicitará ante inspección de trabajo un informe de la situación de peligrosidad para las trabajadoras y trabajadores del centro".

El portavoz de Compromís en el consistorio, Rafa Mas, ha indicado que "cualquier ayuntamiento responsable, si tuviera la joya educativa como es la EASDA, que desarrolla una gran formación y cuenta con una empleabilidad de más del 80 por ciento, pelearía por unas instalaciones dignas".

"Y lo que tenemos es desidia por parte del ayuntamiento, que no reclama a la conselleria que estos alumnos, que esta comunidad educativa, estén en condiciones aptas. Desde Compromís hemos pegado un golpe en la mesa. Hemos visitado el centro y las instalaciones están en quiebra, sobre todo el edificio dos. Hemos pedido el informe técnico del Invassat de 2023 al respecto", ha añadido.

Mas ha sostenido que "si pasase algo en esta escuela, la responsabilidad sería del ayuntamiento y de conselleria, que no están actuando ante una denuncia de la comunidad educativa, sobre todo del alumnado que dice que no puede más".

Además, ha indicado que este edificio en "quiebra técnica" se ve afectado por "falta de accesibilidad" y "climatización", además de "grietas, humedades, goteras, plagas, insectos, cucarachas, pulgas" y "gusanos", junto con que "todo el entorno de la escuela es un vertedero".

"Nuestra propuesta es que esta escuela vaya directamente a las antiguas Harineras en Benalúa, que es un edificio municipal, o que busquen otro edificio", ha manifestado el concejal, que ha apuntado que "por eso" la coalición ha pedido "toda la información" a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

"PREOCUPADOS POR LAS PLAGAS"

En este sentido, desde CCOO, Carmen Soria ha mostrado su "apoyo" a la comunidad educativa de la EASDA, "empezando por la concentración el lunes pasado en la puerta convocada por estudiantes y profesorado".

"Hemos tenido contacto con varios de los estudiantes, recogido sus reclamaciones y, también, del profesorado. Nos pedían, ante todo, una denuncia. Los alumnos primero, una denuncia por sus condiciones, tanto de salud o salubridad y por las instalaciones. Ellos están preocupados por las plagas. Creo que esto ha sido el detonante", ha añadido.

Y ha continuado: "Después de la visita y hablar, creo que es igual de peligroso, por ejemplo, el tener unos hornos de cerámica en unas instalaciones que no son las apropiadas, realizar soldaduras o cortes con radiales donde ni tan siquiera hay ventilación. No se mide la calidad del aire. Es tremendo".

"No solo es la quiebra técnica del edificio, es que se están realizando actividades que no sabemos si realmente cumplen la normativa. De ahí, que se hayan solicitado todos los informes. Por parte del alumnado no podemos hacer ninguna denuncia desde un sindicato, pero sí de los trabajadores", ha apostillado.

Según Soria, la "queja" de los "trabajadores de la administración" es que "no pueden negarse a ir a trabajar, pero evidentemente no son las condiciones". "Ahí es donde nosotros vamos a empezar", ha resaltado.

"No son las condiciones y, por ello, primero, solicitamos una inspección y que nos digan en qué condiciones están trabajando realmente y si se debe paralizar la actividad, se paraliza, porque corren un peligro. Es ver los techos y piensas que cualquier día se les va a caer el techo encima", ha sostenido.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN

Por otro lado, Compromís ha explicado que ha registrado en Les Corts, a través del diputado Gerard Fullana, una pregunta y solicitud de información sobre la situación de las instalaciones de la EASDA, en la que pide "expedients o informes vinculados a la situación" de estas infraestructuras, así como el "informe elaborado" por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) "en la inspección producida en 2023".