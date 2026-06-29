Compromís presenta más de 1.000 enmiendas a los presupuestos de 2026 y apuesta por la "prioridad valenciana"

VALÈNCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Compromís presentará más de 1.000 enmiendas parciales a los presupuestos de la Generalitat para 2026, centradas en varios bloques: educación, sanidad, vivienda, servicios sociales, dana, medio ambiente, agricultura, cultura, ayuda humanitaria y Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). La coalición, que pretende con ellas realizar una "impugnación total" de las cuentas de Juanfran Pérez Llorca (PP), apuesta por la "prioridad valenciana" frente a la nacional que reivindica Vox para dar su apoyo a las mismas.

Para la formación, las cuentas presentadas por el Consell de Pérez Llorca "no responden a los intereses de los valencianos y valencianas", sino a los del propio 'president', al que ha acusado de "comprar todo el marco de la extrema derecha de Vox": "No son los presupuestos que necesitan los valencianos, son los presupuestos que necesita Pérez Llorca y Vox para sacar pecho".

Según ha expuesto el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en declaraciones a los medios este lunes, momentos antes de registrar las enmiendas, las de Compromís suponen una "impugnación total" a los presupuestos del Consell.

En educación, ha expuesto que, si salieran adelante las de Compromís, "todas las reivindicaciones de los profesores estarían atendidas". Además, la formación valencianista propone un plan que "cuadruplica" el del Consell para la climatización de las escuelas dotado con 400 millones en cuatro años.

En sanidad, la coalición quiere revertir la privatización de la pública, así como reforzarla, bien mejorando las guardias del personal como también potenciando la Atención Primaria y la hospitalaria. Respecto a vivienda, Compromís aboga por "blindar" también la pública "para siempre" y plantea destinar 32 millones de euros para ampliar el parque público.

EL DINERO PARA TOROS, A LOS AFECTADOS DE LA DANA

Mientras, en servicios sociales, propone destinar 17 millones a infraestructuras, centros de día o residencias. Y en cuanto a la dana, Compromís pide destinar "todo" el dinero del Consell para promoción y realización de festejos taurinos a los afectados por la riada del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 víctimas mortales. Sobre esta cuestión, ha cifrado la cantidad en unos 970.000 euros que comprendería la subvención a la Fundación Toro de Lidia y a la promoción de festejos taurinos.

Paralelamente, en materia cultural Compromís defiende la "prioridad valenciana", que pasa por destinar los cinco millones otorgados a Disney al audiovisual valenciana. "No se entiende por qué hemos de destinarlos a una productora de fuera cuando tenemos en casa productoras que pueden hacer ese trabajo de manera absolutamente digna", ha reivindicado Baldoví.

En el apartado de ayuda humanitaria, que alcanza los dos millones de euros, la coalición propone destinar un millón a los afectados por los terremotos de Venezuela y un otro millón a los afectados del genocidio en Palestina.

"LA PRIORIDAD DE LAS PERSONAS"

Respecto a la prioridad nacional de Vox, Joan Baldoví ha asegurado que él es "mucho" del Papa León XIV y defiende "la prioridad de las personas, que han de estar al centro de nuestra acción política". "Para mí, cualquier persona que viva y trabaja en el territorio valenciano merece la misma consideración", ha recalcado.

Por otro lado, preguntado por la manifestación de las víctimas de la dana el pasado fin de semana en Paiporta (Valencia), el síndic de Compromís ha asegurado que la gente aseguraba "bien claro" que es "una vergüenza que le estemos pagando el sueldo a una persona que no supo estar en su puesto, que no supo dar el aviso cuando tenía que darlo, y a una persona que ahora mismo no representa a nadie", en alusión al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

"Es una auténtica vergüenza y por eso quise estar con los afectados, quise estar con las familias que me manifestaron de manera muy categórica que Mazón tiene que comparecer ante el juzgado como cualquier persona normal", ha apostillado. A su juicio, "permitir que siga escondido detrás de un aforamiento es un nuevo insulto a las víctimas de la dana".