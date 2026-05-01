Compromís y PSPV acusan a Catalá de "destrozar" el Delta Verde del Grao con un PAI para "hacer negocio"

Archivo - Imagen de archivo de la recreación del futuro PAI del Grao de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de COmpromís y PSPV en el Ayuntamiento de València han acusado este viernes a la alcaldesa de València, María José Catalá, de "destrozar" el Delta Verde del Grao con el PAI que se va a llevar a exposición pública para "hacer negocio" y "no atender a la crisis de vivienda".

El consistorio ha anunciado que abrirá "en los próximos días" el período de exposición pública del PAI del Grao, un desarrollo de 380.000 metros cuadrados entre el final del Jardín del Turia y la Marina Real, que prevé 3.200 nuevas viviendas y destina el 85 por ciento del suelo a usos públicos, con una inversión de más de 150,4 millones de euros a cargo de los promotores.

Sin embargo, para la portavoz de Compromís, Papi Robles, "nos venden el PAI del Grau como un gran proyecto, pero lo que esconden es un modelo pensado puramente para la especulación. Hablan de 3.200 viviendas, pero ¿cuántas serán asequibles? ¿Quién podrá pagar esas viviendas? Sobre el papel, la oferta pública es totalmente decepcionante".

Del resto, "con torres de hasta 40 plantas, es un urbanismo claramente orientado a inversores, no a la gente que necesita vivir en València", ha lamentado en un comunicado, en el que ha añadido que, cuando el gobierno habla de un 85% de suelo público, "parece que todo sean zonas verdes y equipamientos, pero la realidad es que concentran la edificabilidad en altura para hacer negocio con el suelo privado".

"Es el mismo modelo que ya hemos visto: grandes anuncios, muchas cifras, pero pocas garantías reales del derecho a la vivienda.Lo más preocupante es que no hay un compromiso claro con el alquiler asequible ni con evitar la gentrificación de los barrios próximos. Esto acabará expulsando al vecindario del Marítim, tensionando aún más los precios y convirtiendo el frente marítimo en un espacio pensado para quien puede pagar, no para quien vive aquí", ha augurado.

A su juicio, "Catalá vuelve a apostar por un urbanismo de grandes operaciones especulativas y de mínimo impacto para el vecindario de València, porque no pone en el centro la vida de los barrios, sino la oportunidad de que unos pocos hagan negocio con altas rentabilidades. Lo que necesitamos es más vivienda pública real, más control del precio del alquiler y un modelo que no convierta València en un producto financiero".

Robles ha incidido en que València "necesita garantías para ser una ciudad habitable y Catalá no ofrece ninguna. Y hoy, con este PAI, el gobierno vuelve a vender un trozo de la ciudad a quien pueda pagarlo". Y se ha preguntado "¿de qué urbanismo verde hablan?" porque "cuando abres una autopista urbana hacia el mar, eso suena a milonga. Ya está bien de hacer creer que los burros vuelan".

En esta línea, la concejala socialista Elisa Valía ha lamentado que el gobierno de María José Catalá haya "destrozado" el Delta Verde que estaba proyectado en el PAI del Grao para "llenarlo de coches" y ha criticado que el proyecto presentado el PP "no solo recorta la gran zona verde que estaba prevista para incluir carriles para vehículos privados sino que, además, reduce la VPP hasta un insignificante 15%".

"Lo primero que le pediría al Partido Popular es que dejen de llamar Delta Verde a lo que van a hacer, porque lo que iba a ser un verdadero Delta Verde tiene ahora la prolongación de la alameda y tres torres de viviendas. Han convertido un Delta Verde emblemático en un jardín entre torres y avenidas. Vuelven al modelo de Rita Barberá porque son incapaces de mirar al futuro. Por eso han dejado caer el cambio de planeamiento que dejamos en marcha que permitía de verdad hacer un Delta Verde", ha subrayado la concejala socialista en un comunicado.

CIRCUITO

Elisa Valía ha subrayado que el proyecto del PSPV con la Concejalía de Urbanismo en el anterior gobierno progresista "cambiaba el recorrido del circuito de la Fórmula 1 por un circuito biosaludable y eliminaba los espacios libres privados que, al fin y al cabo, es una privatización de las zonas verdes que iban a ser públicas con nuestro planeamiento".

Sobre el modelo aprobado por el gobierno de Catalá, la edil socialista ha reprochado que deja en "un ridículo 15% la vivienda protegida, con la que está cayendo en València con las dificultades de las familias para acceder a una vivienda. La VPP la dejan en un 15% y, además, rebajan de 400 a 250 las viviendas dotacionales previstas".

"Volvemos al PAI del pasado, un PAI caduco, un PAI con la huella del circuito de Fórmula 1. Da la sensación de que el PP de Catalá quiere que todos los valencianos y valencianas recordemos la época más corrupta y más oscura del PP en la ciudad de València", ha concluido.