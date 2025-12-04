Compromís y PSPV consideran "cosmética" y "sin ambición" la reforma de Catalá para la calle Colón: "No cambia nada"

Archivo - Imagen de archivo de la calle Colón de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV-PSOE, han cuestionado la remodelación de la calle Colón anunciada este jueves por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP). Así, han considerado que esa intervención supone "un cambio meramente cosmético" que se plantea "sin ninguna ambición" y han remarcado que "no cambia nada".

El edil de Compromís Giuseppe Grezzi ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, que "la propuesta de Catalá para renovar Colón evidencia de nuevo el nivel que los valencianos pueden esperar del gobierno" municipal, "de PP y Vox".

Grezzi ha señalado que la reforma anunciada por la primera edil es "un cambio meramente cosmético, sin ninguna ambición, e impuesto unilateralmente sin contar con la opinión ni de vecinos ni de comerciantes".

El representante de Compromís ha añadido, asimismo, que la remodelación se plantea "en la antesala de la reapertura al tráfico de la calle Alicante, que supondrá un incremento brutal del tráfico en Colón".

Así, ha apuntado que este "regresará a los niveles de 2015 a la vista de que esta actuación no rectifica el error realizado por Catalá y --su concejal de Movilidad, Jesús-- Carbonell (PP) al reincorporar el tráfico de paso y subordinar el transporte público en diciembre de 2023".

"Resulta difícil de creer, especialmente para sus votantes, que en pleno siglo XXI y en una ciudad del nivel y la importancia de València tengamos un gobierno que ofrezca tan poco a sus ciudadanos como el de María José Catalá, pero más aún que lo poco que ofrece sea tan malo", ha agregado Giuseppe Grezzi.

Desde el PSPV-PSOE, su portavoz en el consistorio, Borja Sanjuan, ha acusado a Catalá de "enterrar" los 2,5 millones de euros que el consistorio invertirá en esta remodelación de la calle Colón. El edil ha afirmado que esa actuación, "en la práctica, no cambia absolutamente nada".

"Lo que ha anunciado María José Catalá para la calle Colón es la muestra de la falta de ambición de una alcaldesa que no tiene proyecto de ciudad. Es enterrar dos millones y medio de euros para cambiar solamente adoquines, sin ganar espacio peatonal y sin transformar una de las principales vías comerciales de València", ha expuesto el representante del grupo socialista.

El PSPV-PSOE ha remarcado que se contempla "cambio de pavimento" y "pequeñas modificaciones" que "consisten, básicamente, en sustituir el asfaltado y los maceteros". "Ni se amplían las aceras, ni se modifica la planta viaria. Es decir, el espacio para los coches", ha expuesto.

"PEATONALIZARLA DE MANERA DEFINITIVA"

Sanjuan ha pedido, "ante este planteamiento tan poco ambicioso", que el Ayuntamiento "sea más atrevido en sus planteamientos urbanísticos". "Queremos proponer una actuación más valiente" y que "igual que se va a hacer en la calle Jorge Juan, se peatonalice también parcialmente Colón durante las fechas de Navidad para comprobar que lo que necesita València y especialmente el centro son más espacios peatonales y menos coches" y "para, posteriormente, peatonalizarla de manera definitiva".

El portavoz del PSPV-PSOE ha indicado que en la calle Colón "sobran carriles para coches y falta espacio peatonal, igual que a la ciudad le sobra una alcaldesa timorata y le hace falta un gobierno valiente". En esta línea, ha destacado que "las actuaciones urbanísticas de Catalá son muy costosas y se limitan a mantener lo ya existente".

"MÁS ASFALTO Y MÁS COCHES"

Sanjuan ha aludido, como también ha hecho Grezzi al cambio de maceteros de la plaza del Ayuntamiento, y ha resaltado que haya costado "500.000 euros". Igualmente, ha mencionado el proyecto para reasfaltar la Gran Vía con "un coste de dos millones de euros".

"El Ayuntamiento de Catalá no tiene dinero para apostar por proyectos transformadores como la renaturalización de la plaza del Ayuntamiento, de la plaza de San Agustín y la avenida del Oeste o el Parque de Desembocadura, pero ya se ha gastado cinco millones de euros en reasfaltar la calle Colón y la Gran Vía y poner maceteros de hormigón", ha señalado el edil, que ha lamentado que ese sea "el legado que pretende dejar a València: más asfalto y más coches".