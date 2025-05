Compromís y PSPV critican la "debilidad" del gobierno de Catalá: "No le da ni para sacar mayorías en pleno"

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los síndics de Compromís y PSPV en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, y Borja Sanjuan, han criticado este miércoles la "debilidad" del equipo de gobierno de la alcaldesa María José Catalá, del que han reprochado que "no le da ni para sacar mayorías en el pleno".

Así lo han indicado ante la pérdida de dos votaciones por parte del equipo de gobierno en el pleno de este martes, primero en una moción sobre LGTBIfobia por la ausencia de los concejales de Vox Juanma Badenas y Cecilia Herrero en el hemiciclo, y después por el rechazo de los otros dos ediles de este último grupo a apoyar un texto de los 'populares' sobre Palestina.

Sin embargo, Catalá ha sostenido que no le "preocupa" que su partido marque "diferencias" con Vox, su socio de gobierno en el consistorio, y ha afirmado que la gestión municipal está "exenta de discrepancias".

No obstante, Robles considera que durante el pleno del martes "las trampas de Catalá le estallaron en la cara". "Está manteniendo un gobierno inestable que no le da ni para obtener mayorías al Pleno. Ella se hizo una trampa manteniendo dentro de su gobierno a Vox y ayer se vio que hace las aguas", ha afirmado.

Robles ha criticado que "intentó sacar las votaciones, pero como no tenía votos suficientes quiso repetir la votación haciendo trampas, incumpliendo el reglamento. Si esas trampas las hace en el pleno a ojos de todo el mundo, qué no hará cuando no la vemos".

Por su parte, Sanjuan ha mostrado su "convencimiento" de que Catalá votará en Les Corts a favor de las modificaciones "tránsfobas" de la Ley Trans "en lugar de respetar la decisión del pleno municipal que aprobó ayer condenar estos cambios regresivos así como rechazar cualquier forma de LGTBIfobia institucional".

"Hoy en Les Corts Valencianes, María José Catalá tendrá que votar si apoya las enmiendas tránsfobas de Vox a cambio de mantener un rato más en la presidencia la Generalitat a Carlos Mazón. Y lo tendrá que hacer después de que el pleno del Ayuntamiento de València dijera ayer, muy a su pesar, que se rechaza esa reforma tránsfoba que pretende hacer la ultraderecha en las instituciones valencianas", ha indicado.

A su juicio, Catalá protagonizó este martes un "espectáculo bochornoso" cuando "trató de forzar la repetición de una votación que había perdido por la ausencia de dos concejales de Vox". A su juicio, la situación "demuestra la absoluta debilidad del gobierno de María José Catalá. No porque tenga diferencias con Vox sino porque no es capaz de garantizar los votos suficientes para poder aprobar las votaciones en el pleno".