Compromís ratificará a Mónica Oltra como candidata al Ayuntamiento de València el 4 de julio

Archivo - Mónica Oltra en imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València organizará una asamblea extraordinaria para ratificar a Mónica Oltra como su candidata al Ayuntamiento de València ante las próximas elecciones municipales en mayo de 2027. La fecha acordada es el próximo 4 de julio, según ha informado la coalición en un comunicado.

En la asamblea extraordinaria, Oltra explicará ante la militancia el proyecto político que encabezará "para articular una alternativa al gobierno de María José Catalá que desaloje a PP y Vox del Ayuntamiento de València, y vuelva a poner los barrios y su vecindario en el centro de la política municipal".

A la cita se invitará a otras fuerzas políticas y organizaciones sociales para que participen de una "asamblea abierta "que servirá como "pistoletazo de salid"a para impulsar una candidatura de Compromís "abierta e ilusionante que permita devolver la dignidad y el buen gobierno que la ciudadanía de València merece", sostiene la coalición.

La ejecutiva de Compromís per València propuso el pasado miércoles que la exvicepresidenta del Consell con el Botànic y exlíder de la coalición, Mónica Oltra, sea la candidata a la Alcaldía de València en las próximas elecciones municipales.

Este órgano aprobó por unanimidad un texto presentado por el exalcalde de València Joan Ribó en el que sostenía que el anuncio de Oltra de aspirar a la Alcaldía "refuerza" y "potencia el liderazgo de Compromís en el espacio progresista de València, con la oportunidad de recuperar una institución, el Ayuntamiento, que tanto puede mejorar la vida de los valencianos y valencianas".

El exalcalde pedía avanzar en "todos los procesos necesarios" para ratificar a Oltra al frente de la candidatura al consistorio, confeccionar de forma unitaria la candidatura y "comenzar a trabajar, barrio a barrio, en la próxima campaña electoral".

El pasado 28 de marzo Oltra anunció su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la Alcaldía de Valencia. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", aseveró durante una intervención en el VII Congrés Iniciativa-Compromís, formación a la que pertenece.