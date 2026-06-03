Compromís registra un voto particular al dictamen de la dana aprobado por PP y Vox: "Han blindado a los negligentes"

VALÈNCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha registrado este miércoles en Les Corts un voto particular al dictamen de la comisión de investigación sobre la dana, aprobado por el PP y Vox la pasada semana, en el que la coalición denuncia que la mayoría que suma ambos partidos en el parlamento valenciano ha "instrumentalizado" la misma con el propósito de "proteger el Consell y evitar cualquier conclusión que implique responsabilidad política en la gestión de la emergencia".

"Han blindado a los negligentes a expensas de la verdad", reza el documento que suscriben la portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro y el diputado Jesús Pla, que consideran que el dictamen que se llevará a votación en pleno "es un insulto a la verdad, a las 230 víctimas y a todo el pueblo valenciano". "PP y Vox han perpetrado una comisión a medida para tapar las responsabilidades del Consell y nosotros no podíamos avalar ese relato", ha argumentado Navarro.

El dictamen apunta al Gobierno por su responsabilidad, subraya cuestiones como falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas e "insuficiente y deficiente" gestión de la información y se limita a subrayar la "falta de dirección" de la Generalitat al reclamar información sobre los barrancos.

El voto particular de Compromís señala que "nunca" han sido citados a la comisión los 17 alcaldes incluidos en el plan de trabajo aprobado por el mismo PP y Vox, ni tampoco "las 23 personas de la sociedad civil ni los miembros del Cecopi que dirigían la emergencia: ni la consellera Salomé Pradas ni su secretario autonómico Emilio Argüeso ni los responsables del 112 ni del servicio de Emergencias".

Por ello, Navarro se ha preguntado "cómo se puede llegar a conclusiones sobre quien gestionó la emergencia o por qué se envió tan tarde el ES-Alert si no has llamado a comparecer a las personas que estaban al frente del Cecopi". A su juicio, "la respuesta es obvia, porque no te interesa saberlo".

NO SE HAN INCORPORADO INFORMES DE AEMET Y LA CHJ

El documento señala que tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la Aemet remitieron informes a la citada comisión "que no han sido incorporados al dictamen en las partes que incomodan a la mayoría parlamentaria de PP y Vox". Estos informes, según Compromís, "acreditan que desde diez días antes la Aemet alertaba de la situación de riesgo y que durante todo el día 29 la CHJ trasladó información al servicio de emergencias de la Generalitat".

Por su parte, Jesús Pla ha asegurado que con todo ello "ha quedado acreditado que la Generalitat tenía información suficiente para actuar" el 29 de octubre de 2024, día de la dana. "El relato de la falta de información es sencillamente falso, y los propios informes técnicos lo desmienten. Que el dictamen ignore ese hecho no lo hace desaparecer", ha apostillado.

PRESA DE BUSEO Y METROVALENCIA

Compromís denuncia que el dictamen atribuye de manera "prácticamente exclusiva" la responsabilidad a la CHJ, "eludiendo que la Generalitat es titular de la presa de Buseo y que a las 20.41 horas del 29 de octubre recibió una comunicación técnica advirtiendo del riesgo de desbordamiento antes de medianoche". Y agrega: "No consta ninguna medida de seguimiento ni coordinación adoptada por la Conselleria competente en las horas posteriores".

Con ello, Pla ha remarcado que sobre "una presa de categoría A, titularidad de la Generalitat, en riesgo de desbordamiento, no consta que se hiciera absolutamente nada". "Esto no aparece en el dictamen porque PP y Vox tienen mucho interés en que esta cuestión clave quede al margen", ha añadido

El voto particular también pone de manifiesto que la comisión "no ha esclarecido por qué la orden de interrupción del servicio de Metrovalencia llegó a las 21.35, dos horas y media después de que el puesto de mando --de València Sud-- recibiera el aviso que la vía de Paiporta estaba inundada".

CAMBIO CLIMÁTICO Y SERVICIOS SOCIALES

Por otro lado, el documento denuncia que el dictamen "obvia deliberadamente el cambio climático como factor determinante, a pesar de que los propios técnicos comparecientes fueron explícitos en sus intervenciones". El voto particular también recoge las "palabras tajantes" de expertos como el catedrático de la UPV Félix Ramón Francés o el ingeniero Federico Bonet, "que vincularon claramente la intensidad de la dana al calentamiento global".

Asimismo, Compromís sostiene que se han "censurado" del dictamen las referencias al cambio climático, "porque para su elaboración se han seguido al pie de la letra las tesis del negacionismo climático de la extrema derecha" de Vox.

El voto particular documenta también la actuación "tardía e ineficiente" de la Conselleria de Servicios Sociales, "con Susana Camarero al frente, quien a pesar de formar parte del Cecopi y tener información de la gravedad de la situación, se fue ese día a una entrega de premios sin tomar ninguna medida efectiva en su ámbito de gestión".

PIDE UNA "VERDADERA" NUEVA COMISIÓN

Compromís denuncia que el dictamen tampoco incluye reflexiones sobre el replanteamiento de las políticas competencia de la Generalitat para poder hacer frente a futuros fenómenos atmosféricos y evitar catástrofes humanas. "No se ha aprovechado para marcar un camino de trabajo y mejora de las políticas territoriales, climáticas, de prevención y atención a las emergencias de cara al futuro", argumenta la coalición.

Por todo ello, concluye que esta comisión "ha funcionado como una cortina de humo" y exige la constitución de "una verdadera comisión de investigación que trabaje desde el aviso especial de la Aemet hasta la actualidad y que incluya la investigación de las medidas adoptadas por todas las consellerias".

"Por todas las víctimas, por la dignidad del pueblo valenciano, exigimos una verdadera comisión de investigación que trabaje para dar respuestas y depurar responsabilidades políticas. Verdad, justicia y reparación", reza el voto particular de Compromís.