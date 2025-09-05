Compromís subraya que se registran más de 300 alegaciones al cambio de nombre de València

Archivo - El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Compromís ha subrayado que, según los datos oficiales del Ayuntamiento de València, se han registrado más de 300 alegaciones ciudadanas contra el cambio de nombre de València.

La formación política ha lamentado en un comunicado que la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, "atente contra leyes y reglamentos vigentes, y quiera gastar millones de euros en dividir a la sociedad para tapar que no hace nada como alcaldesa".

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha defendido que la primera edil "cobra por resolver problemas de València, no por crearlos". A su juicio, "que impulse este proceso durante las vacaciones demuestra que sabe que no tiene apoyo social".

En esta línea, ha criticado que "las energías que debería dedicar a mejorar la movilidad, la limpieza o el acceso a una vivienda las dedica a hacernos perder el tiempo, el dinero y la identidad".

Fuset ha señalado que "la oficialización del actual nombre en valenciano contó en 2015 con el apoyo de todos los partidos políticos, como ya había ocurrido en 2009 cuando el gobierno de Rita Barberá oficializó el nombre en valenciano en la imagen corporativa del Ayuntamiento".

En este sentido, ha indicado que "las posteriores reticencias del PP eran sobre cuestiones procedimentales que la justicia avaló". Para Fuset, "hay que lamentar la deriva ultra de un PP que con Catalá ha renegado de sus propias decisiones para competir con Vox en el antivalencianismo".

El edil ha destacado que "el proceso de oficialización del nombre en valenciano --avalado en 2019 por los tribunales-- recibió solo cinco alegaciones ciudadanas, cuatro de ellas sobre el acento, y ninguna de ellas cuestionaba que València tuviera su nombre en valenciano como lo tiene en el Estatuto la propia comunidad autónoma".

"Desde Compromís no vamos a perder tiempo en debates que corresponden a los lingüistas. Lo único que tiene que hacer la política es defender el valenciano y el autogobierno, y eso es lo que Catalá ataca", ha remarcado.

"CONTRADICCIONES LEGALES"

Entre las "contradicciones legales" denunciadas por Compromís destacan "la vulneración del Decreto 69/2017 y del propio Reglamento municipal de uso del valenciano, que establecen que los topónimos oficiales han de estar en valenciano".

Además, la coalición ha resaltado que "no se ha aportado ningún estudio técnico que justifique un doblete innecesario y que el único informe lingüístico se limita a cuestionar, en contra de lo dictaminado reiteradamente por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), sin justificar la denominación compuesta".

La formación ha considerado la propuesta "redundante, innecesaria y cara", ya que "puede implicar un gasto millonario en señalización, rotulación e imagen corporativa, sin ningún beneficio real para la ciudad".

"Catalá quiere tapar la suciedad y la crisis de vivienda con una cortina de humo pedante, innecesaria y contraria a la legalidad que la propia Rita Barberá enterró y que el PP más antivalencianista de la historia quiere resucitar", ha concluido Fuset.

Compromís ha reclamado que se mantenga la denominación oficial València que el Ayuntamiento usa desde 2009 y que fue aprobada con el aval de la AVL. Por eso, ha animado a la ciudadanía a presentar alegaciones antes del 9 de septiembre, tanto por Sede Electrónica como en las oficinas de atención ciudadana. Para facilitar este proceso, ha creado recientemente una web desde donde se puede realizar el trámite.