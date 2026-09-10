Compromís tacha de "salvajismo institucional" que el Consell recurra al TS las sentencias de obras del Plan Edificant

Archivo - El diputado de Compromís, Gerard Fullana, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha calificado de "salvajismo institucional" que la Abogacía General de la Generalitat haya presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra las sentencias emitidas en julio por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en las que avalaba las delegaciones de obras de Plan Edificant de infraestructuras escolares a ayuntamientos realizadas por el Consell del Botànic cuando se encontraba en funciones.

Fullana ha censurado, en un comunicado, la decisión de la Generalitat de acudir al Supremo para "intentar paralizar, durante al menos dos años más, estas obras, que ya llevan paralizadas tres años y medio". "En política no vale todo y, al final, aquí las víctimas son los miles de alumnos que continúan estudiando en una situación deplorable", ha lamentado.

Según han remarcado desde la coalición, el TSJCV "dio la razón a los municipios afectados y quedó constatado que la maniobra que llevó a cabo en su momento el gobierno de Carlos Mazón de revocar las 15 obras de Edificant era ilegal".

"Todos estos centros tienen una situación de máxima necesidad, como ha dicho el TSJ, y estas obras deberían haberse terminado ya, de hecho, a estas alturas", ha subrayado Fullana, que ha acusado a la Conselleria de Educación de "lanzar la piedra para bloquear durante dos años más las obras de forma absolutamente irresponsable, ya que es el tiempo que suele tardar el TS en responder a este tipo de recursos", todo ello con el propósito de "ahorrarse este dinero".

Desde la coalición han criticado que el gobierno del PP con Mazón "culminó un procedimiento de retirada de 15 obras por valor de 63,5 millones de euros en los municipios de Petrer, Burjassot, Casinos, Quartell, Villena, Albalat dels Sorells, Senyera, Sagunt, Mislata, Borriol, Betxí y Benicarló".

UN PROCESO "SIN PRECEDENTES DE LESIVIDAD"

También han denunciado que el "Gobierno valenciano del PP envió una carta anunciando un proceso sin precedentes de lesividad": "Advertía a los ayuntamientos de que, si no renunciaban voluntariamente a la obra, la Conselleria de Educación denunciaría a la propia Conselleria de Educación para anular las obras, que consideraba lesivas para la administración autonómica y que no eran de interés público.

No obstante, han añadido, "en todos los casos había comenzado el trámite de adhesión a Edificant años atrás y contaban con informes que acreditaban la necesidad urgente de llevar a cabo las actuaciones".

"Ahora sí sabemos que esta Conselleria no está dispuesta ni a construir más escuelas ni está pensando en la educación. Es una Conselleria y un gobierno atrincherado y absolutamente irresponsable, que está insultando absolutamente a la comunidad educativa, porque este acto solo puede ser definido como un intento absoluto de humillación", ha concluido Fullana.