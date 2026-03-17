Compromís tilda a Catalá de "alcaldesa irresponsable por excelencia" y le recuerda que votó contra la tasa turística

Archivo - La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Isaura Navarro - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes, Isaura Navarro, ha manifestado que, "una vez más", María José Catalá ha demostrado ser "la alcaldesa irresponsable por excelencia" y le ha afeado que se reabra ahora el debate sobre la implantación de una tasa turística "cuando fue ella y su partido, el PP, quien con su voto derogó la ley que le permitía cobrarla".

La reacción de la coalición llega tras las declaraciones este lunes de la primera edil de València quien, preguntada por si la tasa turística sería una buena solución a las problemáticas del turismo, señaló que esta "es una herramienta, pero hay otras", y abogó por "analizar el concepto tributario" porque "estamos hablando ya más de un impuesto".

"Entendemos que se podría modificar la Ley de las Haciendas Locales para que, en el contexto del aporte, la nueva financiación local que todos estamos reclamando, se analice una figura que pueda permitir la libertad oportuna a los destinos urbanos para poder establecer algún tipo tributario", concretó.

Al respecto, Isaura Navarro ha comentado: "Una vez más queda patente que Maria José Catalá es la alcaldesa irresponsable por excelencia, porque nunca es responsable de nada. Ahora ella se ve que no se recuerda que con su voto derogó la ley que le permitía cobrar la tasa turística".

Esa tasa turística "beneficiaría a todos los valencianos que, precisamente, estamos ahora en una situación en las Fallas en que perdemos más de 3 millones de euros que podían ser destinados a los servicios públicos necesarios", ha exclamado Navarro, que ha puesto como ejemplo que esos fondos podrían ir a parar a la limpieza de la ciudad, que "es realmente necesaria y urgente".

"Y estamos en esta situación porque ella y su partido, el PP derogaron la ley que le permitía cobrar esa tasa turística. Y ahora viene hablando de que lo hagan los otros. En fin, bien es verdad que, como siempre, no quieren asumir ninguna responsabilidad y miran hacia otro lado", ha reprochado.