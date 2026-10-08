La Comunitat, en alerta amarilla, espera lluvias débiles en Alicante y rachas muy fuertes de viento en Castellón

Archivo - Nublado en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana, que sigue este jueves en alerta amarilla, espera lluvias débiles en Alicante y rachas muy fuertes de viento en Castellón, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, esta jornada habrá intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en Alicante por la tarde.

Además, las temperaturas mínimas bajarán, así como las máximas, salvo en el sur de Alicante, donde no habrá cambios significativos, han indicado las mismas fuentes.

Por otro lado, esta jornada habrá viento del noroeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el norte de Castellón; y, en el resto de la autonomía, se espera viento con predominio del noroeste y oeste rolando a este y sureste en el litoral en horas centrales.