La Comunitat, en alerta amarilla: por vientos en Castellón y por fenómenos costeros en Valencia y Alicante

Archivo - Amanecer en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha amanecido este lunes en alerta amarilla, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), que prevé vientos en toda la provincia de Castellón y fenómenos costeros en la costa sur de la provincia de Valencia y en toda la costa de Alicante.

Esta jornada, además, predominará el cielo poco nuboso o despejado y se esperan heladas débiles en puntos del interior de la autonomía, tal y como ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, las temperaturas mínimas bajarán en la mitad sur de la Comunitat y no habrá cambios en el norte, mientras que las máximas subirán, de forma notable en el interior de la mitad norte.

Por otro lado, se espera viento moderado del noroeste con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en Castellón e interior norte de Valencia, han señalado las mismas fuentes.