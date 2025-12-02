La Comunitat gana en noviembre 22.376 afiliados a la Seguridad Social y alcanza los 2.264.368 cotizantes

Archivo - Oficina de la Seguridad Social - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha registrado el pasado mes de noviembre 2.264.368 afiliados a la Seguridad Social, 22.376 más que el mes anterior (+1%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunitat Valenciana se ha incrementado en 83.925 trabajadores respecto a noviembre de 2024, un 3,85% más.

En el conjunto del Estado, la Seguridad Social ha contabilizado en noviembre 21.825.233 afiliados, 14.358 cotizantes menos que en octubre (+0,07%) pero 522.771 más que el año anterior (+2,45%).

La gran mayoría de los inscritos en la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana pertenecen al Régimen General, el más numeroso del sistema, en concreto 1.868.751 --de los que 29.059 figuran en el servicio especial del hogar y 52.328 en el agrario-. Y a todos ellos hay que sumar además 388.206 autónomos y 7.410 trabajadores del mar.