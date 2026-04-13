La Comunitat inicia semana con nubes, probabilidad de chubascos y fuertes rachas de viento en Castellón

Archivo - Nubes en el cielo de València - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca la semana con cielos nubosos, probabilidad de chubascos localmente fuertes en el interior y litoral sur de Alicante de madrugada, y moderadas en la mitad sur del resto de la comunidad.

Además, de acuerdo a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, el viento soplará moderado del noroeste, con rachas muy fuertes en Castellón, que no se descartan en otros puntos del interior de la mitad norte.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas irán en descenso, más ligero en el norte, mientras que las máximas experimentarán un pequeño ascenso.

Los termómetros oscilarán en Alicante entre los 9 y los 20 grados; en Castelló de la Plana, de 12 a 21, y en València, de 11 a 21.