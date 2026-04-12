La Comunitat presenta cielo cubierto con posibles chubascos fuertes en Alicante, en aviso amarillo por la noche

Mapa del tiempo previsto en la Comunitat Valenciana para el domingo 12 de abril de 2026 - AEMET

VALÈNCIA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este domingo cubierto con la previsión de que se produzcan precipitaciones generalizadas, que tenderán a remitir en la mitad norte a últimas horas mientras que en ese momento habrá probabilidad de chubascos localmente fuertes en el interior y litoral sur de Alicante.

En esta provincia se esperan acumulados en una hora de 20 litros por metro cuadrado acompañados de de tormenta. Según informa la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), está activado aviso amarillo en el sur e interior de la provincia de Alicante desde las 21 horas de este domingo y hasta las 5 de la madrugada del lunes.

Las temperaturas irán en descenso que, en el caso de las máximas, será notable en el interior, o localmente extraordinario en el interior de la mitad norte. El viento soplará moderado de componente norte en el norte de Castellón y, a primeras horas, en Alicante, con tendencia a disminuir a flojo.

En el resto del territorio será flojo de dirección variable con tendencia a noroeste y aumentará a moderado en el interior de la mitad norte. Los intervalos serán fuertes con rachas muy fuertes en el norte de Castellón a últimas horas, con máximas de 80 kilómetros por hora.

Para esta jornada se prevé que los termómetros oscilen entre los 12 y los 20 grados en la ciudad de Alicante, los 11 y los 19 en Castelló de la Plana y entre 12 y 18 en València.