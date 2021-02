La Comunitat es la segunda CCAA que más recursos europeos ha reprogramado para gasto sanitario frente a la Covid

VALENCIA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana es la comunidad autónoma -de entre las regiones más desarrolladas- que más recursos europeos ha reprogramado del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 para destinarlos a "reforzar la capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19", en concreto 269,42 millones de euros.

Del conjunto de las regiones españolas, la Comunitat Valenciana es la segunda que más financiación europea ha destinado a gasto sanitario, sólo superada por Castilla-La Mancha, según ha informado la Conselleria de Hacienda en un comunicado.

"Como respuesta a la crisis sanitaria, social y económica que ha provocado la pandemia, la Unión Europea ha impulsado diversas iniciativas destinadas a mitigar la falta de liquidez de los Estados miembros y a garantizar que los fondos europeos pudiesen dirigirse hacia las áreas más necesitadas de recursos y con la mayor agilidad posible", ha explicado el director general de Fondos Europeos, Andreu Iranzo.

De hecho, desde las Instituciones Europeas se ha dado la oportunidad a todas las regiones de elevar el porcentaje de cofinanciación europeo de los programas operativos al 100% (frente al 50% establecido para la Comunitat Valenciana) y se ha autorizado una "flexibilidad extraordinaria" en la gestión de los fondos, facilitando la transferencia de recursos aún no ejecutados entre los distintos objetivos de la política de cohesión.

Así, la Comisión Europea ha autorizado a la Generalitat la reprogramación dentro del Programa Operativo FEDER 2014-2020 de 269,42 millones, que se han incluido en la línea de 'Refuerzo de la capacidad de respuesta a la crisis sanitaria provocada por la Covid-19' para que la Conselleria de Sanidad pueda disponer de mayores recursos europeos en la lucha contra la pandemia.

La tipología del gasto declarado corresponde principalmente al refuerzo de personal tanto sanitario como sociosanitario por un importe aproximado de más de 141 millones de euros. En concreto, médicos, enfermeros, celadores, auxiliares y otro personal de apoyo contratado específicamente con este objetivo o, en su caso, el personal existente derivado de su destino habitual para la atención exclusiva de los efectos de la COVID-19.

También se incluye el gasto correspondiente a equipamientos sanitarios por valor aproximado de 128,4 millones de euros. Esta tipología abarca todos aquellos bienes de naturaleza no inventariable como EPI (mascarillas, guantes, cubrezapatos, batas, monos, pantallas personales, etc.), material para pruebas diagnósticas, medicamentos o aerosoles para respiradores, reactivos, soluciones para desinfección de equipos; así como elementos de prevención (mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, etc.) para la población que acceda a hospitales o centros sociosanitarios.

OTRAS MEDIDAS DE APOYO A LA LUCHA CONTRA LA COVID

Además de la reprogramación del Programa Operativo FEDER 2014-2020, desde la Comunitat Valenciana también se ha solicitado a la Comisión Europea modificar el porcentaje de cofinanciación del Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020, para elevarla del 50% al 100% en las certificaciones de gasto a realizar hasta el 30 de junio de 2021.

Igualmente, se ha incorporado como ente gestor del Fondo Social Europeo a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, lo que ha permitido la contratación de 1.000 personas desempleadas para garantizar que se cumplían las medidas de seguridad recomendadas para frenar el avance de la pandemia en las playas de la Comunitat Valenciana durante el verano de 2020.

El importe total de la actuación financiada a cargo del Programa Operativo del Fondo Social Europeo asciende a 7.058.505 euros

Estas operaciones de reprogramación, aprobadas por la Comisión Europea a finales de año, están en fase de verificación, etapa de la tramitación previa a su certificación. "Nuestro objetivo es alcanzar un nivel de certificación del gasto actualmente previsto en los programas operativos 2014-2020 superior al 90% en junio de 2021, es decir, a dos años y medio de que finalice el plazo establecido en diciembre de 2023", ha apuntado Andreu Iranzo.

ELEVADO GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS

El director general también ha puesto en valor la "implicación en la gestión de los fondos europeos por parte de los distintos órganos gestores de la Generalitat y de su Sector Público Instrumental", tal y como puso de manifiesto el último informe de la Sindicatura de Comptes". Entre sus conclusiones incluía la consolidación de la recuperación de los fondos provenientes de la Unión Europea, iniciada en 2015 tras la minoración continuada de las transferencias que se observaba desde el 2011.

En concreto, el informe detallaba la evolución de los derechos reconocidos de fondos de la Unión Europea desde los -9,9 millones de 2014 hasta los 157,6 millones de euros reconocidos en 2019.

"Los equipos responsables de la gestión de los fondos europeos han realizado un esfuerzo enorme para poder certificar gasto de estos Programas Operativos en tan poco tiempo, puesto que el retraso en su puesta en funcionamiento hizo que no se pudiese certificar nada hasta 2017 o 2018 según el programa", ha incidido Iranzo.

Así, a casi tres años de que finalice el periodo para la certificación de este Programa Operativo (la regla n+3 permite certificar el gasto hasta diciembre de 2023), Andreu Iranzo ha confirmado que actualmente el Consell ha logrado ejecutar en apenas dos años el 59,6% del Programa Operativo FEDER entre el gasto certificado y el que se encuentra en proceso inmediato de verificación.

Por otra parte, ya se ha certificado el 73,5% del Fondo Social, mientras que el Programa de Empleo Juvenil (POEJ), que comenzó a certificarse en 2017 tiene actualmente un 69,4% de ejecución.

"En los últimos años, la Comisión Europea ha felicitado a la Generalitat en diversas ocasiones por su gestión de los fondos europeos. Se ha recuperado la confianza de la Comisión Europea en la Generalitat", ha apuntado Iranzo.

El director general ha recordado que a finales de 2018 "gracias al elevado grado de certificación de fondos destinados al empleo juvenil, la Comisión Europea otorgó 50 millones adicionales a la Comunitat Valenciana, que incrementó la dotación final de este programa hasta los 214,15 millones de euros. "Si tuviésemos en cuenta el presupuesto inicial, el grado de ejecución de este programa estaría ya en el 88%", ha concluido.