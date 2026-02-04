La Comunitat sigue este miércoles en alerta amarilla: continúa el viento y espera precipitaciones débiles

Archivo - Amanecer en la Comunitat - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana continúa este miércoles en alerta amarilla puesto que espera rachas muy fuertes de componente oeste en el interior de la provincia de Valencia e interior sur de Castellón, así como precipitaciones débiles de madrugada y a primeras horas de la mañana.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), esta jornada, además, la costa de nieve ascenderá desde unos 1.000-1.200 metros a primeras horas hasta más de 2.000 al final del día.

Por su parte, las temperaturas mínimas no sufrirán muchos cambios y las máximas subirán, han indicado las mismas fuentes.