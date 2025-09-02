La Comunitat tendrá este martes cielo poco nuboso tras iniciar el día con intervalos de nubes en zonas del litoral

Archivo - Imagen de archivo de nubes en el cielo de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana tendrá este martes, 2 de septiembre, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas tras iniciar el día con intervalos nubosos en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante con posibles chubascos a primeras horas que podrían ser localmente fuertes, según indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada.

Durante la mañana el cielo tenderá a poco nuboso con nubes altas en esas zonas. En el resto de la Comunitat Valenciana habrá cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas.

La predicción de la Aemet para este martes añade que las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas en ascenso en el interior y descenso en el litoral.

Por su parte, el viento será flojo variable, con intervalos de este y nordeste a primeras horas en la mitad sur del litoral. Por la tarde tenderá a suroeste flojo en el interior y a sureste en el litoral, flojo en Alicante y moderado en Valencia y Castellón.