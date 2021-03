La Comunitat Valenciana abrirá el lunes instalaciones deportivas y el interior de los bares a un tercio de capacidad

El cierre de la hostelería se mantiene a las 18 horas y todas las medidas hasta el 12 de abril

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

La Comunitat Valenciana volverá a abrir las instalaciones deportivas, como gimnasios, pabellones, piscinas y polideportivos, y el interior de los locales de restauración a un 30% de capacidad a partir del lunes y hasta el 12 de abril.

Así lo ha anunciado el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, en una comparecencia tras la comisión interdepartamental junto a la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Las nuevas medidas suponen una cierta relajación de las restricciones en cuatro ámbitos, aunque han insistido en que "no estamos para fiestas".

En concreto, la hostelería podrá abrir las terrazas al 100% de su aforo y el interior a un tercio, pero seguirán cerrando a las 18.00 horas. Solo podrá haber cuatro personas por mesa tendrán que mantener la mascarilla mientras no se consuma, sin servicio de barra y con la obligación de garantizar la ventilación.

Puig ha defendido que es una reapertura "absolutamente limitada" que requiere del mayor cumplimiento y se debe a que en el resto de España están abiertos los bares y restaurantes aunque haya comunidades "en una situación incluso mucho peor".

Dentro del ámbito deportivo, los gimnasios, pabellones, polideportivos, piscinas y otras instalaciones tendrán un 30% de aforo y mantendrán todas las medidas de seguridad. Los vestuarios estarán disponibles y el uso de las duchas se regulará mediante un protocolo posterior porque "deberán estar cerradas y ser individualizadas", ha avanzado la consellera.

También podrán recuperar la actividad el ocio educativo, las ludotecas y el ocio juvenil en grupos de diez personas y hasta el 30% del aforo. Por último, se aumenta "ligeramente" el aforo en ceremonias como bodas o funerales a un tercio, con un máximo de 20 personas al aire libre y de 15 en espacios cerrados.

Todas las medidas se mantendrán en vigor hasta el 12 de abril, el festivo del Lunes de Pascua, aunque "si se producen variaciones" se podrán revisar. Continúa el toque de queda entre las 22.00 y las 06.00 horas y la limitación de reuniones en casas como hasta ahora (no pueden reunirse no convivientes salvo excepciones). "Necesitamos evitar las fiestas ilegales en casas y chalés y disuadir cualquier reunión masiva", ha justificado Puig.

Sobre el ocio nocturno, preguntada por la posibilidad de que reabra con música y sin pista, la consellera ha recordado que ahora "no se contempla" porque conlleva subir la voz y una relajación de la mascarilla. "No habrá de momento ni música ni participación de dj's, ojalá pronto", ha constatado, mientras el 'president' ha resaltado que el segundo plan 'Resistir' repartirá ayudas a nuevos sectores.

CIERRE PERIMETRAL: "NOS REENCONTRAREMOS EN VERANO"

El cierre perimetral de la Comunitat también seguirá vigente hasta ese día, mientras para Semana Santa ya se pactó a nivel nacional con el apoyo de todas las autonomías salvo Madrid. Puig ha recordado que es un acuerdo "absolutamente vinculante" aunque esta comunidad tenga "otras preocupaciones". "Estamos seguros de que nos reencontraremos en verano, pero todavía no es el momento", ha lamentado en relación a las segundas residencias.

En general, ha defendido que esta "desescalada responsable" se debe al riesgo del puente de san José y la Semana Santa, en base a las recomendaciones de los expertos. Se trata del paquete de restricciones "más cauteloso de toda España, de las 17 comunidades", con el objetivo de que la recuperación sea más rápida y solvente en los próximos meses de vacunación masiva.

"La relajación no es una opción, sabemos que todo se puede echar por tierra muy rápidamente", ha advertido, recordando que no hay fiestas en la calle porque "todavía no hay capacidad de garantizar la seguridad sanitaria". Dicho esto, ha vuelto a pedir disculpas por el "dolor" que causan las restricciones a las familias y trabajadores de sectores afectados.

El 'president' ha rogado a los valencianos que tengan "'trellat'" y prudencia para mantener la sensación colectiva de que "esto no ha pasado". Ha reconocido que hace falta retomar "un poco más" la vida social con todas las medidas "y levantar el ánimo colectivo, que falta nos hace".

Y ha hecho hincapié en que "ahora no nos podemos equivocar" y en que toca aprovechar los festivos para descansar y disfrutar de otra manera, además de recordar que "los que más contagian son las personas que más queremos" por la sensación de falsa seguridad. "No podemos hacernos trampas al solitario, estamos pasando la página más difícil de la sociedad, pero cada día que pasa queda un día menos. Ahora estamos en posición de ataque", ha proclamado.