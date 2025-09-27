La Comunitat Valenciana arranca el sábado con cielo poco nuboso e intervalos nubosos en el tercio norte por la tarde

Archivo - Imagen del centro de València con cielo poco nuboso o despejado. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca la jornada del sábado con cielo poco nuboso con nubosidad alta, que aumentará a intervalos nubosos en el tercio norte por la tarde. Además, puede haber brumas y bancos de niebla dispersos en el interior de Valencia y Alicante por la mañana.

Así lo indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta que el viento soplará flojo variable. La segunda mitad del día tenderá a predominar la componente oeste en el interior de Valencia y la componente sur en el resto, aumentando a sur y sureste moderado en la mitad sur del litoral por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas ascenderán. Por provincias, en la de Castellón, los termómetros anotarán 27º de máxima en la Vall d'Uixó y Castelló de la Plana, 26º en Vinaròs y 24º en Morella. Las mínimas oscilarán entre los 7º de Morella y los 17º de Vinaròs.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 32º de máxima en Ontinyent, 30º en Gandia y 28º en Requena y València. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 10º de Requena, 13º en Ontinyent, 17º en Gandia y 18º en València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 31º en Orihuela, 29º en Elche, y 28º en Alcoi, Alicante y Dénia. Las mínimas serán de 13º en Alcoi, 15º en Elche, 16º en Orihuela, 17º en Dénia y 18º en Alicante.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado para este sábado el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales alto en el interior de la provincia de Valencia y norte de Alicante, y bajo-medio en Castellón, litoral de Valencia y sur de Alicante.