La Comunitat Valenciana arranca el sábado con temperaturas significativamente elevadas y cielo poco nuboso

Archivo - Una mujer toma el sol tumbada en un flotador, en la playa de la Malvarrosa, a 25 de enero de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

No se descarta algún chubasco disperso en el interior de la mitad norte

VALÈNCIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca la jornada del sábado con temperaturas significativamente elevadas y cielo poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna y sin descartar algún chubasco disperso acompañado ocasionalmente de tormenta en el interior de la mitad norte.

Así lo indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta que el viento soplará flojo variable a primeras y últimas horas, y tenderá durante las horas centrales a flojo del oeste en el extremo interior de Valencia, y a flojo del este y sureste, con aumentos ocasionales de intensidad en Valencia y Alicante.

En cuanto a las temperaturas, estarán en ascenso, que será ligero en el caso de las mínimas. Así, se continuará con valores significativamente elevados en amplias zonas. Por provincias, en la de Castellón, los termómetros anotarán 38º de máxima en la Vall d'Uixó, 37º en Castelló de la Plana, 36º en Morella y 33º en Vinaròs. Las mínimas oscilarán entre los 19º de Morella y los 24º de Vinaròs.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 42º de máxima en Ontinyent, 40º en Requena, 39º en Gandia y 38º en València. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 21º de Requena, 22º en Ontinyent, 24º en Gandia y 25º en València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 42º en Orihuela, 41º en Elche, 40º en Alcoi, 38º en Dénia y 37º en Alicante. Las mínimas serán de 21º en Alcoi, 22º en Orihuela, 23º en Elche y 24º en Dénia y Alicante.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado para este sábado el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales extremo en toda la Comunitat Valenciana.