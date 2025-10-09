La Comunitat Valenciana celebra un 9 d'Octubre inusual con la cancelación de actos por las fuertes lluvias

Varias personas con paraguas pasean, a 9 de octubre de 2025, en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las localidades valenencianas han celebrado este jueves un 9 d'Octubre --Día de la Comunitat Valenciana-- inusual, por la cancelación de numerosos actos institucionales y festivos a causa de la alerta naranja por intensas precipitaciones, que afecta a los litorales de Valencia y Alicante.

En la ciudad de València, las lluvias han provocado el aplazamiento --todavía sin fecha de celebración-- del acto institucional de la Generalitat con motivo de la celebración del Día de la Comunitat Valenciana, con la entrega de galardones, al que estaban invitadas más de 400 personas.

Igualmente, también se ha suspendido la Procesión Cívica de València, pese a que el Ayuntamiento ha esperado hasta las 11.00 horas para cancelarlo de forma definitiva, a la espera de una posible reducción de la alerta meteorológica que finalmente no se ha producido. Se ha sustituido por un acto solemne, con la banda municipal, y una "pequeña procesión" en la que el portador de este año, Borja Sanjuan, ha retornado la Real Senyera al Museo Histórico Municipal --donde se custodia habitualmente--

El Ayuntamiento también ha cancelado otros actos previstos para este jueves, como la mascletà, que se volverá a programar para otra fecha.

También València, la Comissió 9 d'Octubre ha suspendido la manifestación que iba a recorrer este jueves por la tarde el centro de la ciudad con motivo del Dia de la Comunitat Valenciana.

En cuanto a los actos del Arzobispado de Valencia, se han mantenido los actos religiosos (los laudes, la misa solemne y el Te Deum) en la Catedral de Valencia, aunque se han modificado los horarios.

Otros actos en el 'cap i casal' se han visto afectados, como la XXI Entrada de Moros y Cristianos de València, que ha sido aplazada; o la exposición 'El Marítim a peu de carrer' de Valenciaport en el Edificio del Reloj, que ha cerrado hasta nuevo aviso.

En la misma línea, el Ayuntamiento de Torrent ha decidido suspender los actos previstos para la tarde del 9 d'Octubre y el concierto programado para el viernes por la tarde, así como los del Día de la Hispanidad, que estaban programados al aire libre para el sábado 11 de octubre.

Otras localidades valencianas han suspendido o modificado las actividades previstas para el Día de la Comunitat Valenciana, entre otras Burjassot, Gandia, Cullera, Aldaia o Xàtiva, esta última obligada a cambiar la ubicación de las celebraciones por la lluvia.

ANULACIONES EN ALICANTE Y CASTELLÓN

En la provincia de Alicante, la capital ha cancelado los actos previstos para celebrar el 9 d'Octubre ante la previsión de lluvias, entre ellos la Dansà Popular en la Explanada y el concierto de la Banda Sinfónica Municipal en la plaza del Ayuntamiento

En el caso de Elche, también suspendió el acto institucional del 9 d'Octubre y la Fireta del Camp d'Elx hasta el viernes, 10 de octubre.

También en Alicante, El Campello ha suspendido en el último momento los actos programados para conmemorar el 9 d'Octubre, que "se mantenían a la espera de la evolución de la climatología". Entre ellos, se han anulado la entrada cristiana-mora infantil, la representación escolar en el castillo festero de la entrada de Jaume I en Valencia, la 'mocaorà', la marcha cívica con la senyera y 'Les Danses'.

En el caso de Aspe, la previsión meteorológica ha obligado a trasladas las actividades para conmemorar el 9 d'Octubre al Teatro Wagner, pese a que habitualmente estos actos tiene lugar en la Plaza Mayor.

En la provincia de Castellón --con alerta amarilla en el litoral--, el Ayuntamiento de Castelló aplazó, a última hora del miércoles, los actos institucionales programados con motivo del 9 d'Octubre.

La localidad de Nules también canceló los actos conmemorativos de la festividad del 9 d'Octubre ante las previsiones meteorológicas.