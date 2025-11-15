La Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía en consignación de lotería para el sorteo de Navidad de 2025

Archivo - Imagen de uno de los bombos durante un Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana es la cuarta autonomía, por detrás de Madrid, Andalucía y Cataluña, en consignación de Lotería Nacional para el sorteo extraordinario de Navidad de 2025, que se celebrará en Madrid, como cada 22 de diciembre, según los datos de consignación de Loterías y Apuestas del Estado consultados por Europa Press.

En total, para este sorteo se han consignado para la Comunitat Valenciana 2.264.114 billetes (cada billete se divide en diez décimos) de lotería, valorados en 452.822.800 euros, frente a los 2.141.385,90 billetes vendidos en 2024 con un valor total de 428.277.180 euros.

Por provincias, en esta autonomía la de Valencia es la que mayor consignación tiene para este 22 de diciembre, 243.949.200 euros y 1.219.746 billetes; seguida de la de Alicante, con 159.019.000 euros y 795.095 billetes, y de la de Castellón, con 49.854.600 euros y 249.273 billetes.

En Madrid, Andalucía y Cataluña, las tres autonomías que están por delante de la valenciana en consignación de lotería para el Sorteo Extraordinario de Navidad de 2025, se han puesto a la venta 2.982.283 billetes con un valor total de 596.456.600 euros; 2.760.254 billetes valorados en 552.050.800 euros, y 2.292.243 billetes por un montante de 458.448.600 euros, respectivamente, según los mismos datos. Por detrás de la Comunitat Valenciana se encuentran en este caso las comunidades de Castilla-León, Galicia y País Vasco.

Para el conjunto de España, Loterías y Apuestas del Estado ha consignado para El Gordo de Navidad de este año 18.483.860 billetes valorados en 3.696.772.000 euros, frente a los 17.527.551,90 billetes vendidos para el sorteo de 2024, con un valor de 3.505.510.380 euros.

Este año, para el sorteo del 22 de diciembre, los ciudadanos de la Comunitat Valenciana juegan por habitante una media de 85,17 euros (90,04 euros los valencianos; 79,86 los alicantinos y 80,95 los castellonenses), según los datos de consignación. De este modo, los ciudadanos de las tres provincias valencianas se sitúan, en el conjunto del país, en noveno lugar en gasto de lotería de Navidad por habitante.

Por delante de los habitantes de la Comunitat están los de Castilla León, que se sitúan en el primer puesto por lo que se refiere al gasto por ciudadano en lotería de Navidad este año, con 121,28 euros. Tras ellos, están los asturianos, que juegan para este sorteo de Navidad 119,67 euros por habitante; los riojanos, con 113,96 euros; los aragoneses, con 102,15 euros; los de ciudadanos de Cantabria, con 101,98 euros; los de País Vasco, con 87,43 euros; los de Castilla-La Mancha, con 86,47 euros; y los madrileños, con 85,19 euros. Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana jugaron en 2024 una media de 82,19 euros.

Por detrás de los castellonenses, valencianos y alicantinos se sitúan en gasto de lotería para El Gordo de 2025 los habitantes de Galicia, con 83,29 euros y los de Murcia, con 73,24. Con menos cantidad por habitante se sitúan los de Extremadura, Andalucía, Navarra, Cataluña, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. La media nacional de gasto en lotería para el 22 de diciembre es este año de 76,08 euros por ciudadano, según Loterías y Apuestas del Estado.

DESDE 1812

El sorteo extraordinario de lotería de Navidad, que se celebra cada 22 de diciembre en Madrid, está considerado como "el más importante y popular de todos los sorteos" de la lotería española, según el citado organismo. Este sorteo tiene sus orígenes en el celebrado el 18 de diciembre de 1812, "más por el entusiasmo, sentir popular y proximidad" a las Navidades "que por la denominación en sí mismo".

La designación de 'Sorteo de Navidad' apareció por primera vez en 1892. El de Navidad se celebra por el sistema tradicional de sorteo, con un bombo para números y otro para premios, y tiene una duración aproximada de cuatro horas.

El de 2025 consta de 198 series, cada una de las cuales tiene 100.000 billetes, con un precio cada uno completo de 200 euros y dividido en décimos de 20 euros. El precio de cada número completo es de 39.600 euros. El total de la emisión de este año es de 3.960.000.000 euros.

El montante que se destina a premios (el 70 por ciento de la emisión) alcanza en esta ocasión los 2.772.000.000 euros. Cada serie distribuye en premios 14.000.000 euros. En conjunto, se van a repartir 30.301.920 premios.

En el bombo grande entran las 100.000 bolas de números y en el pequeño entran las 1.807 bolas de los premios, ha detallado Loterías y Apuestas.