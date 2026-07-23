La Comunitat Valenciana se lleva el 70% del presupuesto nacional en reparaciones en la costa, según Greenpeace

Playa de l'Auir (Gandia). - NATXO FRANCES

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 70% del presupuesto nacional que se dedica a de reparaciones en la costa se destina a la Comunitat Valenciana, lo que se traduce en un montante de 170,7 millones de euros.

Así se refleja en el informe 'Destrucción a Toda Costa 2026', donde Greenpeace "muestra los problemas que afronta el litoral". Entre otras cuestiones, la organización ecologista advierte de que la subida del nivel del mar y la escasez de sedimentos en las playas mantienen a más de 100 kilómetros del golfo de Valencia en "extrema vulnerabilidad", lo que evidencia que las defensas de hormigón ya no funcionan tras cuatro décadas de urbanización.

Esta radiografía incide en la necesidad de transformar el modelo de gestión territorial ante la persistencia de proyectos en zonas de riesgo. Entre los "conflictos urbanísticos" y de deslinde más destacados se encuentran las protestas contra el Plan de Actuación Integrada (PAI) de Llíber en la Vall del Pop, el convenio de pagos de Benidorm por los suelos protegidos de Serra Gelada o la prórroga ambiental para proyectar tres rascacielos junto a la playa del Acequión en Torrevieja.

La entidad enfatiza que este año se están produciendo "ataques" a la Ley de Costas por parte de casi todas las comunidades autónomas, entre las que se encuentra la Comunitat Valenciana, "y por partidos políticos que no son, o no quieren ser, conscientes de que el cambio climático ya ha llegado y es letal". "Se habla de defensa del patrimonio para mantener construcciones en zonas de riesgo, pero se ignora la realidad física: ni el mar ni el cambio climático van a respetar las excepciones administrativas".

"Quienes señalan a la Ley de Costas como una 'sentencia de muerte' para los municipios, deben comprender que la verdadera sentencia se firmó el día que decidimos erróneamente que el cemento era más fuerte que el oleaje. Era otro tiempo. Es urgente entender que aferrarse a una costa que ya no existe no es proteger la economía, es financiar un naufragio anunciado", declara Elvira Jiménez, responsable de la campaña de Costas en Greenpeace.

En la misma línea, Greenpeace recalca que los graves impactos del cambio climático cada vez dejan una huella más severa en la costa. El tren de borrascas invernales causó daños estructurales severos en el paseo marítimo de Almassora, las pasarelas de Peñíscola y los accesos del Cabo de las Huertas.

El coste total de las obras para intentar estabilizar las playas de la Comunitat Valenciana asciende a 170,7 millones de euros, lo que representa el 70% del presupuesto total destinado a este fin en todo el litoral español.

En el litoral de Castellón, se gastó 1,2 millones en reparaciones en ocho municipios costeros. En la provincia de Valencia, la regeneración artificial de las playas de Sagunto, Canet d'en Berenguer, Sueca y Cullera con un coste de 42,6 millones de euros movilizó tres millones de metros cúbicos de arena, sufriendo erosión y desniveles pocas semanas después debido al oleaje.

LA ALBUFERA

El informe también muestra el impacto negativo de las infraestructuras duras que bloquean el flujo natural de sedimentos. Las ampliaciones del Puerto de Castelló provocan la regresión de las playas de Burriana, mientras que el efecto sombra del dique norte del Puerto de València frena la deriva de arena hacia el sur, amenazando directamente la barrera de tierra que protege el Parque Natural de la Albufera.

Asimismo, apunta que la playa de Tavernes de la Valldigna representa el punto más crítico de la región, registrando una pérdida de playa seca que ha pasado de 50 metros en los años sesenta a apenas cinco metros en 2026. La borrasca Harry socavó los cimientos de la primera línea de edificación, obligando al desalojo de viviendas por riesgo estructural, mientras que el posterior temporal de junio se llevó parte de las arenas recién aportadas artificialmente.

La "degradación" de los ecosistemas marinos en el litoral mediterráneo, que se calienta un 20% más rápido que la media global, se manifiesta a través de indicadores biológicos críticos como la primera detección en el Mediterráneo peninsular de la microalga Gambierdiscus australis, productora de las peligrosas ciguatoxinas, en las costas de Dénia y Xàbia; la acumulación desproporcionada de microplásticos que pasan a la fauna local en los fondos de Alicante y Benidorm; o los muestreos biológicos en las lonjas de la región confirmando que el boquerón y la sardina están sufriendo un alarmante descenso en su tamaño medio y su tasa de reproducción debido al calentamiento del agua, que altera el ciclo del plancton, su alimento principal.

SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

Frente a la insistencia en las estructuras rígidas, Greenpeace pone en valor los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza para recuperar la resiliencia de la costa como el iniciado en febrero de 2026 para la restaurar 24 hectáreas en la playa de l'Auir (Gandia).

"La costa valenciana se enfrenta a una crisis climática que, cada vez, deja impactos más visibles y violentos. La administración debe afrontar esta realidad para garantizar la supervivencia de su riqueza litoral", resume Jiménez.