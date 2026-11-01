La Comunitat Valenciana muestra su oferta turística en la World Travel Expo Miami

Turisme promociona en la World Travel Expo Miami 2026 la oferta turística de la Comunitat Valenciana - GVA

VALENCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana ha promocionado esta semana en Miami la diversidad y la calidad de la oferta turística valenciana ante profesionales del mercado estadounidense, en el marco de una misión institucional y comercial encabezada por el director general de Turismo, Israel Martínez.

El eje central de esta misión promocional ha sido la participación de Turisme Comunitat Valenciana en la World Travel Expo (WTE) Miami 2026. Los días 27 y 28 de octubre, la Comunitat Valenciana ha contado con un espacio propio, con imagen del destino, punto de información y una zona de reuniones para la delegación valenciana, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

Este espacio ha permitido presentar la oferta premium y experiencial de la Comunitat Valenciana y reforzar la comercialización de productos vinculados con la gastronomía, el turismo MICE, el bienestar, el golf, los cruceros, la música y los festivales. La delegación ha mantenido reuniones con operadores, agencias de viajes y empresas especializadas, con especial atención a los segmentos premium y de cruceros.

En la WTE Miami, Turisme y las entidades participantes en el estand han dado a conocer recursos y experiencias de las tres provincias y han establecido nuevos contactos profesionales para favorecer la presencia del destino en los canales de comercialización norteamericanos.

Además, durante la feria se ha reforzado la relación con agentes vinculados a la industria de cruceros, un segmento de especial interés por la concentración en Miami de compañías estadounidenses e internacionales.

La misión comenzó el lunes 26 de octubre con una agenda de reuniones B2B y un workshop en The Rusty Pelican, en Key Biscayne, que reunió a entidades y empresas turísticas valencianas con agencias de viajes, turoperadores y profesionales de Miami y del sur de Florida.

La delegación también asistió al Members Appreciation Day de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos, organizado con la colaboración del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y el apoyo de la Oficina Española de Turismo en Miami.

MÚSICA, FESTIVALES Y GASTRONOMÍA

El programa ha incluido una acción promocional impulsada por FOTUR para presentar la oferta musical, de ocio y de festivales de la Comunitat Valenciana ante profesionales turísticos, medios de comunicación, prescriptores e influencers.

La gastronomía valenciana también ha tenido un papel destacado. El director general de Turismo ha mantenido un encuentro con el presidente de la United States/Spain Gastronomy Association para conocer el proyecto Miami Seafood Festival & U.S. Paella Championship y analizar posibles vías de colaboración para promocionar la gastronomía y el destino Comunitat Valenciana en Estados Unidos.

La agenda institucional y promocional se ha completado con una reunión con International Global Legal centrada en la conectividad aérea con Estados Unidos y Latinoamérica, así como en las oportunidades para el turismo premium.

Turisme Comunitat Valenciana ha impulsado esta misión con el objetivo de reforzar la llegada de turistas estadounidenses a la Comunitat Valenciana y aprovechar las oportunidades que generará la conexión directa de United Airlines entre Nueva York-Newark y València, prevista a partir de junio de 2027.