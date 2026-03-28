La Comunitat Valenciana promociona en Padua (Italia) su oferta cicloturística

Turisme Comunitat Valenciana participa este fin de semana en la Feria del Cicloturismo 2026, que se celebra en la ciudad italiana de Padua, con el objetivo de promocionar la oferta cicloturística de la Comunitat Valenciana en el mercado transalpino. - TURISME COMUNITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turisme Comunitat Valenciana participa este fin de semana en la Feria del Cicloturismo 2026, que se celebra en la ciudad italiana de Padua, con el objetivo de promocionar la oferta cicloturística de la Comunitat Valenciana en el mercado transalpino.

La Comunitat Valenciana asiste a este certamen integrada en el estand de Turespaña y cuenta, además, con la participación de la Diputación de Valencia y del destino Benidorm, reforzando así la promoción conjunta de la oferta turística del territorio.

La Feria del Cicloturismo de Padua reúne a un amplio número de expositores, entre operadores y destinos turísticos, que presentan sus propuestas vinculadas al turismo en bicicleta. En este contexto, la Comunitat Valenciana da a conocer sus principales recursos cicloturísticos, como las Vías Verdes, la red de carriles bici y otros itinerarios adaptados a este segmento.

Asimismo, en el marco de la feria, el viernes se celebró un encuentro con operadores turísticos italianos en el Foro de Cicloturismo, un espacio clave para el intercambio profesional y la generación de oportunidades de negocio.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha subrayado que esta acción promocional "representa una oportunidad estratégica para comercializar nuestra oferta cicloturística directamente con el público italiano, un mercado prioritario para la Comunitat Valenciana".

Además, Cano ha señalado que el cicloturismo es uno de los productos turísticos con mayor proyección en la actualidad y ha reafirmado la apuesta de Turisme Comunitat Valenciana por su impulso, ya que "contribuye a la desestacionalización de la actividad turística, al desarrollarse principalmente en temporada baja".

Italia se sitúa como el sexto mercado emisor de turistas hacia la Comunitat Valenciana con una cuota del 5,6 %. En 2025, un total de 701.316 turistas italianos visitaron el destino.

La Feria del Cicloturismo se celebra en Padua, del 27 al 29 de marzo, y constituye un punto de encuentro de referencia para profesionales del turismo vinculado a la bicicleta. Entre sus actividades destaca el Foro de Cicloturismo, que tiene lugar en la jornada inaugural y reúne a los principales actores y modelos de negocio del sector.