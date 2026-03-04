La Comunitat Valenciana protagoniza la Noche de España en la ITB de Berlín 2026

Imagen de la expedición valenciana en la ITB de Berlín 2026 - GVA

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha sido la protagonista de la 'Noche de España' celebrada en el marco de la ITB Berlín 2026, la feria turística internacional que se celebra en la capital alemana del 3 al 5 de marzo.

El acto, organizado por Turespaña en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, ha contado con la asistencia del secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, y el director general de Turismo, Israel Martínez, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante su intervención, el secretario autonómico ha subrayado que "Alemania es un mercado prioritario por su volumen, su fidelidad y su capacidad de gasto", y ha destacado que "por ello reforzamos la presencia de la Comunitat Valenciana en foros profesionales de primer nivel como la ITB de Berlín".

Además, "este año especialmente, ha continuado, una de nuestras prioridades es posicionarnos como 'Mediterráneo Seguro', destacando la estabilidad, la seguridad y la fiabilidad del destino en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica". También ha añadido que "la Comunitat Valenciana es el lugar seguro, de confianza y calidad que el turista alemán necesita".

En este sentido, ha recordado que el pasado año visitaron la Comunitat Valenciana más de 800.000 viajeros alemanes, un 5,1 por ciento más que el año anterior, atraídos por "experiencias auténticas, sostenibilidad, naturaleza, cultura y una gastronomía mediterránea reconocida internacionalmente".

Asimismo, José Manuel Camarero ha puesto en valor la conectividad aérea con el mercado alemán, con vuelos directos desde 16 ciudades alemanas a Alicante, 10 a Valencia y 2 a Castellón, y ha avanzado que en 2026 está previsto un incremento del 2,8% en la capacidad aérea.

También ha resaltado la celebración de grandes eventos internacionales que reforzarán la proyección del destino, como los Gay Games 2026 en València, la SailGP, conocida como la Fórmula 1 del mar o la salida desde Alicante de la regata The Ocean Race en 2027.

El secretario autonómico de Turisme ha remarcado, además, la firme apuesta del Consell por un modelo turístico sostenible y de calidad, recordando que la Comunitat Valenciana es la primera comunidad autónoma certificada por AENOR en su Estrategia de Sostenibilidad Turística.

Durante el evento, se entregaron los Spain Tourism Awards y Turisme Comunitat Valenciana ofreció una degustación gastronómica representativa del destino, reforzando la promoción de la identidad, la calidad y la autenticidad de la oferta turística del destino.