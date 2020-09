La Comunitat Valenciana se reactiva como destino de cine con un otoño de estrenos y rodajes

Icíar Bollaín, Daniel Calparsoro, Javier Fesser, Secun de la Rosa y Óscar Aibar, entre los directores que han apostado por este territorio

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana vivirá un otoño lleno de "estrenos y rodajes cinematográficos" después de reactiva la actividad que quedó paralizada como consecuencia de la Covid-19.

La iniciativa 'Region of Valencia: Where filming is welcome', impulsada por Turisme Comunitat Valenciana con la colaboración de Asociación de Productores Valencianos (PAV) retoma la actividad con el desarrollo de acciones de promoción para atraer nuevas producciones, informan sus impulsores en un comunicado.

De este modo, proyectos que se tuvieron que posponer "se han retomado con fuerza y otros próximamente verán la luz con su entrada en la cartelera".

Es el caso del filme rodado en Benidorm (Alicante), 'El Cover', ópera prima de Secun de la Rosa, con Álex Monner, Juan Diego y Carmen Machi que pudo finalizar su rodaje el pasado mes de julio o el inicio de rodajes como el de 'El Sustituto', del director Óscar Aibar con el televisivo Ricardo Gómez como protagonista y que tomará las calles de Dénia (Alicante) este mes de octubre.

También arrancará próximamente el rodaje en la Albufera de 'El lodo', del director valenciano Iñaki Sánchez Arrieta, con Raúl Arévalo, Roberto Álamo, Paz Vega y Susi Sánchez. Otras filmaciones en marcha son el thriller psicológico 'El visitante', debú de Alberto Evangelio cuyo rodaje está previsto que finalice esta semana en Puçol y València.

La presidenta de la PAV, Giovanna Ribes, se muestra "optimista": "Nos alegra que algunas producciones que se encontraban en fase de posproducción vean la luz, y otras en fase de localización y preparación, hayan reactivado su rodaje. La Comunitat Valenciana dispone de una amplia oferta de localizaciones y servicios para albergar distinta tipología de producciones y todos los profesionales del sector hemos asumido las medidas de seguridad a seguir en todos los rodajes en favor del bien común de toda la sociedad".

Además, se han estrenado en salas de todo el país películas cuyas historias transcurren en puntos de la Comunitat Valenciana. Algunos ejemplos son 'La boda de Rosa', de Icíar Bollaín (rodada en València y Benicàssim) con Candela Peña; 'Un mundo normal', de Achero Mañas con Ernesto Alterio (rodada en Castelló y en la ciudad de València) o 'L'ofrena', de Ventura Durall con Verónica Echegui, rodada igualmente en la ciudad de València. También documentales, como el del chef Ricard Camarena, 'La receta del equilibrio', estrenado dentro de la sección de gastronomía del reciente Festival de San Sebastián.

A lo largo del 2020 llegarán otros proyectos como la nueva película de Javier Fesser tras el éxito de 'Campeones', rodada en Valencia; la cinta de Isabel Coixet, 'Nieva en Benidorm', en la ciudad de la Costa Blanca que inaugura la Seminci (Festival de cine de Valladolid), o 'Hasta el cielo', de Daniel Calparsoro, recientemente presentada con éxito en el Festival de Málaga.

TV Y STREAMING

Por su parte, la pequeña pantalla y las plataformas de streaming también lanzarán algunos importantes estrenos como 'Dime quién eres', la serie basada en el best seller de Julia Navarro para Movistar+, que se presentará en el Festival de Cine de San Sebastián y cuyo rodaje pasó por Alicante y Alcoy.

La iniciativa Region of Valencia: Where Filming is Welcome/La Comunitat Valenciana como plató de cine difunde a través de diversas acciones la oferta de localizaciones y las ventajas de la Comunitat Valenciana como lugar de rodaje de todo tipo de producciones. A su vez, la iniciativa estuvo presente recientemente en el evento Conecta Ficción, difundiendo la oferta y beneficios de rodar en el territorio valenciano entre productores asistentes al certamen.

La web valenciaregionfilm.com aglutina la oferta de localizaciones de la Comunitat y de las distintas film offices existentes en Alicante, Castellón y Valencia, informa de las ventajas de rodar, y muestra los distintos escenarios, las diferentes ubicaciones y los rodajes que están en marcha.

VALÈNCIA, 68 RODAJES PESE AL CORONAVIRUS

Por su parte, la concejala de Espacio Público del Ayuntamiento de València, Lucía Beamud, ha informado de que la ciudad de València ha albergado un total de 68 rodajes en lo que llevamos de 2020, es decir, en los primeros nueve meses de este año. "Se trata de unas cifras muy positivas, teniendo en cuenta las limitaciones y restricciones que han venido provocadas por la pandemia del coronavirus", ha dicho la edil.

El servicio de Ocupación del Dominio Público Municipal es el encargado de la tramitación y posterior autorización de las solicitudes de rodajes en la ciudad de València, que en los últimos años han ido en aumento gracias a la creación de la València Film Office, detalla el consistorio en un comunicado.

"València ya tiene un nombre en el mundo del cine --asegura-- y de la publicidad gracias, en parte, a que estamos facilitando las cosas en este sentido: Por un lado, la València Film Office se encarga de promocionar la ciudad como plató; y por otro, estamos gestionando de manera rápida y eficaz las peticiones de ocupación del dominio público que nos llegan";, ha detallado Beamud, quien añade que, además, se han eliminado las tasas, a cambio de que se cumplan una serie de condiciones".

De los 68 rodajes llevados a cabo este año, nueve están relacionados con el cine (largometrajes y cortometrajes), 14 con programas de televisión (documentales y series), 38 han sido rodajes publicitarios (spot y fotografía) y los siete restantes son rodajes en interior de edificios.