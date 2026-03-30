La Comunitat Valenciana registra heladas en el interior y Fontanars dels Alforins marca la mínima con -3,5 grados

Archivo - Imagen de recurso de helada.
Archivo - Imagen de recurso de helada. - AYUNTAMIENTO DE CARLET (VALENCIA) - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 30 marzo 2026 10:17
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   VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Algunas comarcas del interior de la Comunitat Valenciana han registrado heladas y la temperatura más baja se ha registrado en la localidad de Fontanars dels Alforins, que ha llegado a -3,5 °C.

   Según detalla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, otros puntos donde los termómetros han ido a negativo son Castellfort (-1,8 grados), Villena (-1,5) y Vilafranca (-1.1).

   Otras registros bajos cero han sido los de Zarra (-0.6) y Morella (0,2). Por su parte, en el litoral, las mínimas rondan los 8 °C

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