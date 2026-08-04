La Comunitat Valenciana vive un julio extremadamente cálido y el más seco del siglo

Archivo - IMAGEN DEARCHIVO DE CALOR. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mes de julio de 2026 en la Comunitat Valenciana se ha convertido en el más cálido desde que hay registros y el más seco del siglo. La temperatura media, 27,3 °C, es 3,1 °C superior a la de la climatología de referencia (24,2) y la precipitación acumulada ha sido 2,5 l/m2, que es un 79% inferior a la del promedio climático del periodo 1991-2020 (12,0 l/m2).

Estos son algunos de los datos más destacados del resumen climático de pasado mes que facilita este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el promedio de la Comunitat Valenciana y computando todos los meses del año, ha sido, con diferencia, el mes más cálido, superando en 0,8 °C a julio de 2015, que es el segundo.

También en los observatorios de las capitales, con más de un siglo de datos, ha sido el mes más cálido de sus respectivas series. Se activó el aviso rojo por temperaturas máximas los días 7, 8 15 y 23. Es la primera vez desde que se implantó el plan Meteoalerta que en un mismo año se activa cuatro días el aviso rojo por temperaturas máximas en la Comunitat Valenciana.

Aemet CV recalca que de los diez meses más cálidos, todos se han registrado durante los últimos quince años, a partir de 2012, y ocho se desde 2022.

También en los observatorios de las capitales, con más de un siglo de datos, ha sido el mes más cálido de sus respectivas series. En el observatorio de Alicante, la media de julio de 2026 ha sido de 28.9, que supera a agosto de 2025, que con 28,4 es el segundo más cálido. En el caso de Castelló de la Plana, la media de julio de 2026 ha sido de 28,7, que supera a agosto de 2022, que con 28,2 es el segundo más cálido.

Y en el observatorio de València, la media de julio de 2026 ha sido de 28.6, que supera a agosto de 2025, que con 28,3 es el segundo más cálido.

INCENDIO LA VALL D'UIXÓ

Los picos cálidos y olas de calor se registraron en condiciones de estabilidad, viento flojo y brisas muy débiles y humedad alta en el litoral, lo que acentuó la sensación de calor. La excepción fue el día 25, que fue un día de viento de poniente que disparó las temperaturas en el litoral. Las altas temperaturas, el viento sostenido del oeste y la baja humedad favorecieron la rápida propagación del incendio forestal de la Vall d'Uixó.

Asimismo, las 31 noches de julio fueron tropicales en los observatorios de las capitales. En València, 13 fueron tórridas, con una mínima que no bajó de 25 °C, 12 en el observatorio de Castelló de la Plana y 10 en Alicante. Las precipitaciones fueron de corta duración y afectaron a zonas muy reducidas del territorio los días 10, 19 y 21.

Hubo tormentas secas o de poca precipitación que dejaron rachas muy fuertes de viento o reventones. El día 19 afectó a l'Olleria, el día 20 a una zona reducida de la Canal de Navarrés centrada en Chella, el día 21 a la zona de Elda-Petrer y el día 23 fueron más generalizados en la provincia de Alicante, afectando a localidades como Torrevieja, Orihuela, Santa Pola, Guardamar del Segura y algunas zonas de la Marina Alta.

BAJO CONTENIDO DE HUMEDAD

La consecuencia de esta acumulación de días muy cálidos y muy secos es que los suelos se encuentran con bajo contenido de humedad, advierten los especialistas, que apuntan que la capacidad máxima de retención de humedad del suelo a 1 de agosto es inferior al 10% en gran parte del territorio y en el 52% es inferior al 5%.

Durante los próximos días vamos a seguir con temperaturas altas, entre 1 y 2 °C por encima de la media normal de principio de agosto, aunque serán significativamente más bajas que las registradas durante las olas de calor de julio.