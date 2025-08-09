La Comunitat Valenciana vive un sábado con cielo poco nuboso y probabilidad de chubascos en el interior por la tarde

VALÈNCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana arranca la jornada del sábado con cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior por la tarde, donde no se descartan chubascos o tormentas ocasionales.

Así lo indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que señala que el viento soplará flojo variable a primeras y últimas horas, y tenderá a flojo del este por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán con poco cambios, salvo un ligero ascenso en el litoral del tercio norte. Por provincias, en la de Castellón, los termómetros anotarán 33º de máxima en Castelló de la Plana, Morella y la Vall d'Uixó, y 30º en Vinaròs. Las mínimas oscilarán entre los 19º de Morella y los 23º de Vinaròs y Castelló de la Plana.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 38º de máxima en Ontinyent, 35º en Requena, 33º en València y 32º en Gandia. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 19º de Requena, 20º en Ontinyent, 23º en Gandia y 24º en València.

Finalmente, en Alicante, se esperan máximas de 36º en Orihuela, 35º en Elche y Alcoi, y 32º en Alicante y Dénia. Las mínimas serán de 21º en Alcoi, 22º en Elche y Orihuela, 23º en Dénia y 24º en Alicante.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado para este sábado el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales alto en toda la Comunitat Valenciana, a excepción del litoral de Castellón que registra riesgo bajo-medio.