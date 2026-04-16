Un concejal de Vox de Montserrat (Valencia) entrega su acta tras ser denunciado por malos tratos

Fachada del Ayuntamiento de Montserrat (Valencia) - GOOGLE MAPS/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Carlos Martínez Salvador, hasta ahora concejal de Vox en el Ayuntamiento de Montserrat (Valencia), ha decidido presentar su renuncia al acta, según ha informado su partido en un comunicado, tras haberse publicado que ha sido denunciado por malos tratos.

Tal y como sostiene el partido, la decisión de entregar el acta "responde a la voluntad de no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal, anteponiendo la responsabilidad institucional y el interés general".

Carlos Martínez ha manifestado su inocencia y "respeto absoluto" por el proceso judicial y su intención de colaborar plenamente con la justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Al respecto, según ha adelantado Levante-EMV, un juzgado de Picassent le ha impuesto a Martínez una orden de alejamiento que le impide acercarse a menos de 300 metros de su pareja sentimental o comunicarse con ella tras haber sido denunciado por maltrato este domingo ante la Guardia Civil.