Una concentración en Alaquàs exige el fin de las terapias de conversión y denuncia el "silencio" institucional

Decenas de personas se han concentrado este viernes frente al centro concertado Madre Josefa Campos de Alaquàs (Valencia) para exigir el fin de las terapias de conversión sexual y denunciar el "silencio" institucional en torno al caso del profesor de este centro denunciado por presuntamente impartirlas.

Así lo ha manifestado el coordinador general de Lambda, Fran Fernández, en declaraciones a Europa Press, tras finalizar la protesta organizada por las propias víctimas y que ha dado comienzo sobre las 18.00 horas.

Fernández ha manifestado que la Conselleria de Educación "no está haciendo nada" respecto a este caso y ha denunciado que el docente "no esté apartado de la enseñanza y vaya al centro educativo".

"La administración da la espalda a la ciudadanía y esta responde. Había que estar ahí", ha subrayado, al tiempo que se ha cuestionado "si se mantendría a un violador o a un pederasta si las víctimas no fueran LGTBIQ+". "Parece que cuando las víctimas son LGTBIQ+ son de segunda", ha lamentado.

El pasado martes, 8 de abril, Compromís criticó que este docente continuaba "cobrando dinero público de los valencianos" como profesor de dicho centro.

Por su parte, la Conselleria de Educación -que recordó que en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia realizó un informe y trasladó la información a la Fiscalía-- subrayó que, al no ser un colegio público, "cualquier decisión que se adopte respecto al docente solo la puede tomar la titularidad del centro". No obstante, explicó que antes de que se iniciara el curso, el director pedagógico del centro documentó oficialmente las medidas adoptadas para evitar el contacto directo entre el docente investigado y el alumnado" y el denunciado "no tiene ningún contacto con el alumnado".