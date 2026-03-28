Una concentración de americanos demócratas en València pide la dimisión de Trump y entona el "No a la guerra"

Imagen de una pancarta en la concentración - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una concentración en contra de ha recorrido las calles del centro de la ciudad de València para reclamar la dimisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que ha clamado el "No a la guerra" en Oriente Medio.

De esta manera lo ha puesto de relieve la Co-chair de Democrats Abroad Valencia, Heather Wallace, en declaraciones a los medios de comunicación, minutos antes de comenzar la concentración organizada por Democrats Abroad Spain en Valencia como parte de la movilización 'No a los tiranos'.

Durante la marcha, los asistentes portaban pancartas en las que se podía leer mensajes como 'No kings in America', 'This is what democracy looks like', 'No tyrants', 'All you fascists bound to lose', 'Sin tiranos desde 1775 hasta ahora', 'Release the Epstein files', 'Ice out', 'Ice belongs in our coffees, not our communities', 'Fuck Trump' y 'No a la guerra', entre otros.

Los asistentes han defendido al icónico Charles Chaplin, gran figura central de la falla municipal de València de 2026, que representa un alegato contra la guerra y con un mensaje de esperanza al mundo. "--Chaplin-- nos representa: que no haya violencia ni fascismo ni guerras ni armas", han subrayado.

Wallace ha explicado que los asistentes se han manifestado "para que los americanos en España, y en Valencia específicamente, sepan que no están solos, sepan que tienen colegas, amigos, que se sienten de la misma manera que ellos".

"Esperamos que la prensa vuelva a los Estados Unidos para mostrar que hay gente en todo el mundo que quiere cambios, que está cansada de Donald Trump, que quiere que nuestro Congreso y nuestro Senado se levanten y usen su poder para detener las cosas que está haciendo --Trump--", ha resaltado.

En esta línea, ha reconocido que le "asusta" Trump: Me asusta, es quien es, pero me asusta que nuestros representantes en Washington no hayan hecho más para levantarse y detenerlo. Tienen el poder para hacerlo y no lo han hecho".

En cuanto a la guerra en Oriente Medio, Wallace ha precisado que la posición de Democrats Abroad Valencia es que "no es una guerra legal y no deberíamos estar allí".

En otro orden de cosas, ha apuntado: "Creo que todos nosotros realmente apreciamos a la gente de España y especialmente aprecio el compromiso que España tiene con los derechos de primera ley. No son derechos de primera ley aquí, son derechos de libre expresión que nos permiten hacer esto y que lo hacemos aquí sin miedo en un modo en el que podríamos tener miedo en los Estados Unidos. Y que no solo el Gobierno de España, sino que los ciudadanos de España son respetuosos de las opiniones de otras personas".