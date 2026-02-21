Una concentración en contra de macroplantas de biometano reclama "transparencia y revisión": "Los riesgos son enormes"

Imagen de la concentración - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones vecinales bajo el lema 'Stop macroplanta de biometano' se han concentrado este sábado en la Plaza de la Virgen, en València, para pedir la suspensión y revisión de los proyectos de macroplantas de biogás y biometano, además de "transparencia absoluta" en todos los procedimientos que se realicen desde la Generalitat.

Asimismo, desde las agrupaciones han reclamado "una participación ciudadana efectiva, informada y vinculada en el territorio afectado", así como una "moratoria autonómica mientras se revisa un modelo que hasta ahora socializa los riesgos y privatiza los beneficios", además de que se realicen "estudios técnicos y sanitarios verdaderamente independientes".

En la protesta han participado las asociaciones Salvemos Farrajón; la Coordinadora Valenciana para la Ubicación Racional de las Energías Renovables; Plataforma Medio Ambiente Rural de San Antonio y Comarca; Aliança per L'Emergència Climàtica de Paterna, L'Eliana y San Antonio de Benagéber; Stop macroplanta de biometano de Llíria, Casinos y Domeño; la Asociación Camp de Túria y Serranía y la Plataforma vecinal Caudete sin biometano, entre otras.

El acto ha comenzado bajo el sonido de una muixeranga y las asociaciones portaban un ataud de cartón en el que cada una de las asociaciones ha depositado una lápida alrededor con el objetivo de representar "la muerte del medio rural".

Durante la concentración se han escuchado proclamas como 'Stop biogás', 'No queremos biogás en lo pueblos del rural', 'La porquería a Conselleria', 'A ver si lo entienden los pueblos no se venden'. También, han alzado pancartas en la que se leía 'La planta de biometano os la metéis por el...', 'Stop macroplanta biometano Llíria', 'Come lentejas y deja en paz a las ovejas' o 'Ni en tu pueblo ni en el mío', entre otras.

Por su parte, en declaraciones a los medios, el alcalde de Casinos, Miguel Navarro, ha pedido que este tipo de macroplantas "no se hagan". En esta línea, ha explicado que el Ayuntamiento tiene informes que han encargado a instituciones independientes donde se demuestran "afecciones en el territorio que poseen este tipo de macroplantas".

"Los riesgos son enormes: a nivel de olores, de tráfico, de contaminación de acuíferos", ha remarcado Navarro y ha añadido que están hablando de macroplantas que "superan con creces lo que es la economía circular".

Además, ha indicado que la macroplanta de Llíria pretende gestionar casi 193.000 toneladas de residuos, algo que ha calificado de "burrada". "Ni el Camp de Túria ni la Vía de Buñol ni todas las comarcas del entorno producen tanto residuo", ha apuntado.

En la lectura del manifiesto, la miembro de la plataforma del Camp de Túria Lola Valero ha agradecido al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por su "apoyo" y "opinión" sobre los efectos que tiene la implantación de las macroplantas: "Gracias por recordarnos que la ciencia no está para tranquilizar conciencias, sino para proteger a las personas".

"Nos dicen que esto es transición ecológica y sí, es necesaria y el cambio climático es real. La transformación energética es urgente, pero la urgencia no puede convertirse en una excusa. No solo importa el objetivo; importa cómo se alcanza. El territorio no es un espacio vacío ni un solar disponible", ha señalado Valero.

En esta línea, ha apuntado que "no estamos hablando de objetos cotidianos, sino de infraestructuras industriales de gran escala, de instalaciones que concentran impactos en un territorio concreto, de proyectos que pueden alterar el equilibrio ambiental y social de comarcas enteras". "No es una cuestión de estar a favor o en contra de la tecnología, es una cuestión de escala, de ubicación y de límites", ha añadido.

"PUEBLOS VIVOS EN ZONAS DE SACRIFICIO"

"Lo que se está impulsando no es un modelo equilibrado, sino un modelo que concentra beneficios en muy pocas manos y reparte los impactos sobre todo un territorio, un modelo que convierte pueblos vivos en zonas de sacrificio", ha incidido Valero.

Por su parte, desde la asociación Salvemos Farrajón, Luis Alís se ha dirigido directamente al Consell: "No están escuchando suficiente y no están garantizando una participación real". En este sentido, ha agregado que, gobernar, "no es acelerar expedientes, gobernar es proteger, gobernar es prevenir antes de lamentar y que la política va a ser para servir a lo común".

"Hoy demandamos que recuerden para quien gobiernan, que no gobiernan para balances empresariales, sino para personas, para pueblos, para territorios vivos", ha destacado y ha añadido: "Hoy demostramos una cosa fundamental y es que nuestros pueblos no están dormidos, que la ciudadanía se informa y participa, y que la democracia no acaba con una firma administrativa".

Por todo ello, ha demandado "la defensa del derecho a decidir qué modelo quieren para el lugar donde viven". "Queremos un futuro limpio, pero también justo, democrático y transparente", ha remarcado.